La Junta envía un Es-Alert a 36 municipios de Valle del Almanzora y Los Vélez ante el aviso rojo por fuerte viento

La Junta de Andalucía ha remitido un mensaje Es-Alert a un total de 36 municipios situados en el Valle del Almanzora y Los Vélez, en la provincia de Almería, afectados con aviso rojo de fuertes vientos este miércoles con motivo de la borrasca 'Kristin'.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido en un apunte publicado en 'X' a la ciudadanía tras el envío de este mensaje que "extreme la precaución, evite desplazamientos innecesarios" y se aleje "de zonas arboladas y exteriores en general".

En concreto, la alerta inversa se ha trasladado a los teléfonos móviles ubicados en las localidades de Albanchez, Albox, Alcontar, Alcudia de Monteagud, Antas, Arboleas, Armuña, de Almanzora, Bacares, Bayarque, Benitagla, Cantoria, Chercos, Chirivel, Cóbdar, Fines, Huércal-Overa, Laroya, Líjar, Lubrín, Lúcar, Macael, María, Olula del Río, Oria, Partaloa, Purchena, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Taberno, Tíjola, Urrácal, Vélez-Blanco, Vélez-Rubio y Zurgena, lo que supone una población de 86.046 habitantes.

Además, se ha instado a seguir las instrucciones de EMA 112 para evitar riesgos, todo ello en español e inglés. Actualmente, permanece en aviso rojo --peligro extraordinario-- la comarca de Valle del Almanzora y Los Vélez por rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora. Además, se mantiene el aviso naranja por vientos en el resto de la provincia de Almería.

