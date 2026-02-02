Caja Rural Granada refuerza su presencia en Madrid con una nueva oficina en Alcalá de Henares

María Jiménez, directora de la nueva oficina, la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Alcalá, Eva Senra, el presidente de Caja Rural Granada, Antonio León, el concejal Gustavo Severien, y el director general de la entidad, Antonio Serrano - CAJA RURAL DE GRANADA

ALCALÁ DE HENARES (MADRID), 2 (EUROPA PRESS)

Caja Rural Granada ha inaugurado este lunes su primera oficina en Alcalá de Henares, uno de los municipios con mayor actividad económica de la Comunidad de Madrid y un enclave estratégico dentro del Corredor del Henares.

La expansión hacia Alcalá de Henares se enmarca en los ejes de crecimiento del plan estratégico 2026-2028, que prioriza la proximidad al cliente, la diversificación geográfica y el impulso de "un modelo de banca útil y sostenible", según ha informado Caja Rural de Granada en una nota de prensa.

La entidad ha definido la Comunidad de Madrid como una de sus áreas prioritarias de expansión para "consolidar un crecimiento rentable y fortalecer su presencia en entornos urbanos de alta actividad económica".

En palabras del presidente de Caja Rural de Granada, Antonio León, "Alcalá de Henares es una ubicación estratégica por su fuerza demográfica, su dinamismo económico y su creciente ecosistema empresarial. Nuestra llegada responde al compromiso de estar donde nuestros clientes nos necesitan, ofreciendo una banca cercana, eficiente y adaptada a un territorio con enorme potencial de desarrollo".

La nueva sucursal, situada en el número 8 de la Avenida de Guadalajara, cuenta con espacios modernos, accesibles y orientados a la atención personalizada, además de "integrar las soluciones digitales desarrolladas en el marco del plan estratégico para mejorar la experiencia del cliente y optimizar los procesos internos".

Alcalá de Henares cuenta con una población cercana a los 200.000 habitantes (199.804 según el INE) y una densidad superior a 2.270 habitantes por kilómetro cuadrado, "situándose entre las grandes ciudades madrileñas por volumen de población y actividad", según los datos facilitados por la Caja Rural.

Su crecimiento demográfico positivo, con un aumento relativo del 1,37 por ciento en 2025, consolida a la ciudad como un polo urbano en expansión. El municipio destaca por su intenso dinamismo laboral: registra más de 335 afiliados a la Seguridad Social por cada 1.000 habitantes, con un peso significativo de los sectores industrial, servicios empresariales y comercio.

Esta estructura económica diversa lo posiciona para Caja Rural de Granada "como un enclave ideal para el desarrollo de servicios financieros para pymes y autónomos". Los datos más recientes del Ayuntamiento confirman un contexto económico favorable, con una renta media bruta de 21.041 euros y una tasa de desempleo del 7,6 por ciento, indicadores que subrayan un nivel de estabilidad y capacidad de consumo superior a la media nacional.