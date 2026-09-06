Calendario escolar 2026-2027 en Andalucía: cuando comienza el curso, vacaciones y festivos

Archivo - Imágenes de archivo de la vuelta al colegio. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El calendario escolar de Andalucía 2026-2027 establece distintas fechas para el inicio de las clases en función de cada etapa educativa. El alumnado de Educación Infantil y Primaria y de Enseñanzas Deportivas se incorporará a las aulas este jueves, 10 de septiembre, después de que el pasado jueves, 3 de septiembre, haya comenzado el curso para los estudiantes del primer ciclo de Educación Infantil.

Posteriormente, el 15 de septiembre, será el turno del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional (FP), Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas. Estas fechas están recogidas en el calendario escolar publicado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, consultado por Europa Press, en el que se detallan las distintas fechas de incorporación del alumnado para este curso.

Tras ello, el 21 de septiembre se incorporarán los estudiantes de Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial, con lo que quedará completado el calendario de inicio del curso académico en la comunidad.

De acuerdo con la Junta de Andalucía, estos son los días festivos y no lectivos marcados en el calendario escolar 2026-2027 de Andalucía:

VACACIONES

- Navidad: El periodo de vacaciones se extenderá del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos días inclusive. No obstante, el calendario contempla algunas diferencias según la provincia. En Cádiz y Sevilla, el jueves 7 y el viernes 8 de enero serán días festivos, por lo que el alumnado podrá prolongar el descanso hasta el domingo 10 de enero, al enlazar estos días con el fin de semana. Por su parte, Córdoba, Huelva y Jaén tendrán como día festivo el jueves 7 de enero.

- Semana Santa: Periodo comprendido entre el 20 de marzo y el 28 de marzo de 2027 (ambos inclusive).

DÍAS FESTIVOS CURSO 2026-2027

- Lunes 12 de octubre de 2026. Fiesta Nacional de España.

- Lunes 2 de noviembre de 2026. Festividad de Todos los Santos (se celebra el domingo 1 y por ello pasa al lunes).

- Lunes 7 de diciembre de 2026. Día de la Constitución Española (se celebra el domingo 6 y por ello pasa al lunes).

- Martes 8 de diciembre de 2026. Día de la Inmaculada.

- Lunes 1 de marzo de 2027. Día de Andalucía (se celebra el domingo 28 y por ello pasa al lunes).

Los días no lectivos varían en función de la provincia. Por ejemplo, en Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, el Día de la Comunidad Educativa se celebrará el viernes 26 de marzo de 2027, mientras que en Cádiz tendrá lugar el 30 de abril.

En cuanto a la finalización del curso 2026-2027, el alumnado andaluz de Educación Infantil y Primaria terminará las clases el martes 23 de junio de 2027, al igual que los estudiantes de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Además, cada municipio puede establecer sus propios días festivos y no lectivos, de acuerdo con la normativa vigente en Andalucía. Por este motivo, la Junta de Andalucía dispone de un buscador de calendarios escolares en su página web, que permite consultar de forma personalizada los días festivos y no lectivos correspondientes a cada localidad y centro educativo de la comunidad.