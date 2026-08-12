El calor activa este jueves avisos en cinco provincias por hasta 40ºC y la lluvia y tormentas en Almería, Granada y Jaén

Archivo - Calle vacía debido a la alerta climatológica por la lluvia. Imagen de archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas volverán a ser protagonistas una jornada más en Andalucía, con avisos por calor de nivel naranja este jueves, 13 de agosto, en Córdoba, Jaén y Sevilla, donde los termómetros podrían alcanzar los 40 grados, y de nivel amarillo en Cádiz y Granada. Además, por segundo día consecutivo, la lluvia y las tormentas activarán el aviso amarillo en Granada y Jaén, mientras que Almería se sumará a las provincias afectadas por estos fenómenos meteorológicos.

Según recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, los avisos por altas temperaturas estarán activos entre las 13,00 y las 21,00 horas. En concreto, el aviso naranja afectará a la campiña cordobesa, así como a las comarcas jiennenses de Morena y Condado y del Valle del Guadalquivir, y a la campiña sevillana, donde los termómetros podrían alcanzar los 40 grados.

Por su parte, el aviso amarillo por altas temperaturas afectará a distintas zonas de Andalucía, con máximas de hasta 39 y 38 grados. Entre ellas figuran la campiña gaditana; las comarcas cordobesas de la Subbética y Sierra y Pedroches; la Cuenca del Genil, en Granada; Aracena y Andévalo y Condado, en Huelva; las comarcas jiennenses de Cazorla y Segura y Capital y Montes; y la Sierra Norte y Sur de Sevilla.

Asimismo, la lluvia activará el aviso amarillo entre las 14,00 y las 21,00 horas en las comarcas almerienses del Valle del Almanzora y Los Vélez, y en las granadinas de Guadix y Baza. En estas zonas se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Además, las tormentas mantendrán activo, en el mismo tramo horario, el aviso amarillo en el Valle del Almanzora y Los Vélez, en Almería; la Cuenca del Genil, Guadix y Baza y Nevada y Alpujarras, en Granada; y Cazorla y Segura, Valle del Guadalquivir y Capital y Montes, en Jaén. En estas áreas, los fenómenos tormentosos podrían ir acompañados de rachas de viento muy fuertes y granizo.

En el conjunto andaluz se prevé para este jueves una jornada con cielos en general poco nubosos. Igualmente, se esperan intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral mediterráneo y el área del Estrecho, donde no se descartan bancos de niebla. Durante la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el interior oriental y en las sierras del resto de la comunidad, con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes y estar acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes, especialmente en las zonas de sierra.

En cuanto a las temperaturas, las máximas se mantendrán sin cambios, mientras que las mínimas experimentarán un ascenso en la vertiente atlántica y permanecerán estables en el resto de Andalucía. Los vientos serán flojos a moderados, de levante en el litoral mediterráneo y variables en el resto, con predominio de la componente sur durante la tarde. En el Estrecho soplará levante moderado, ocasionalmente fuerte.