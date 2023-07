Calviño "confía" en que los españoles eviten el 23J la "marcha atrás" a una España "oscura" con un gobierno PP-Vox

SEVILLA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha declarado este jueves su confianza en que los españoles evitarán con sus votos en las elecciones generales de este 23 de julio que el país experimente una "marcha atrás" hacia una "España oscura" como la que, en su opinión, traería un hipotético gobierno de coalición de PP y Vox.

Así lo ha indicado en un desayuno informativo del 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' organizado en Sevilla, donde ha sido presentada por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, quien ha defendido que "los indicadores económicos que acompañan el desarrollo" de España "en estos años son objetivamente muy buenos si se comparan con otros indicadores a nivel internacional homologables", así como ha valorado el reparto de las "cargas" de la última crisis económica en comparación con la de la "anterior crisis financiera".

Nadia Calviño también ha reivindicado durante su intervención inicial la gestión económica del Gobierno de Pedro Sánchez, y ha defendido que "tenemos que sentirnos orgullosos de lo que como país, todos juntos, hemos logrado en estos años tan difíciles".

Así, ha proclamado que "salvamos a la economía española ante la mayor crisis de nuestra historia" en época de "paz, con la llegada de la pandemia" de Covid-19, y "conseguimos los fondos europeos 'Next Generation', que, mal que les pese a algunos, tienen el nombre de Pedro Sánchez, porque sin el trabajo del presidente del Gobierno en Europa no existirían", según ha sostenido.

La vicepresidenta primera ha mantenido también que España está "respondiendo con eficacia al impacto de la guerra" en Ucrania, y al respecto ha destacado "el fuerte crecimiento en el primer trimestre del año" de la economía española, de un 4,2%, "cuatro veces la media de la Unión Europea", así como que el país ha alcanzado "niveles récord de afiliación a la Seguridad Social, de creación de empleo", con casi 21 millones de trabajadores afiliados al sistema, mientras que "la inflación ha caído por debajo del 2%", de forma que España es actualmente "el segundo país con la inflación más baja de la UE".

Calviño ha defendido que, en estos cinco años de gobierno de Pedro Sánchez, "además de enfrentarnos a lo urgente, no hemos desatendido lo importante", de forma que desde el Ejecutivo socialista "hemos hecho los deberes" poniendo "a España con una hoja de ruta clara para seguir en esta senda de progreso y de avance para seguir adelante en los próximos años", algo que, además, "da confianza a los ciudadanos, a los empresarios y a los mercados internacionales", según ha abundado.

ESPAÑA, "LOCOMOTORA DE LA ECONOMÍA EUROPEA"

"En este momento, España está siendo la locomotora de la economía europea", ha proclamado la vicepresidenta primera, quien ha subrayado que tanto Eurostat como "todos los organismos internacionales" están refrendando esta positiva situación de la economía nacional y "son unánimes al señalar el fuerte crecimiento" de la misma.

En este contexto, la ministra de Asuntos Económicos ha advertido de que "lo último que necesita España" en este momento es "dar marcha atrás" y "cambiar en rumbo", generando así "intranquilidad e incertidumbre", en un momento en el que, además, según ha puesto de relieve, España "por primera vez está bien posicionada" para "liderar" la "carrera tecnológica" que se desarrolla actualmente.

"Tenemos los activos y las infraestructuras que son necesarias para ponernos en el pelotón de cabeza de esa nueva economía verde y digital", ha subrayado en esa línea Nadia Calviño, que ha sostenido que España es "un referente en conectividad digital y en la banda ancha", así como en el sector de energías renovables, en "salud de vanguardia", en la "economía circular" o en la "nueva economía de la lengua", según ha dicho también.

En esa línea, ha insistido en que "un cambio de rumbo frenaría los fondos europeos, el crecimiento y la creación de empleo", de forma que afectaría "a la mejora que están viviendo las familias españolas con las ganancias de capacidad adquisitiva", así como a los resultados de las empresas españolas, según ha advertido.

ESPAÑA, "MURO DE CONTENCIÓN DE LA ULTRADERECHA"

Además, Calviño ha argumentado que, en el actual "contexto internacional tan turbulento, resulta también más importante que nunca que España siga siendo el muro de contención de la ultraderecha en Europa", frente a la "ola ultraderechista" que "se está produciendo en todo el continente" y también "en América latina", según ha alertado.

"Es clave que un gran país como España siga manteniendo un gobierno pro-europeo, que esté alineado con las políticas económicas y las agendas europeas, y que siga siendo una referencia de la defensa de los derechos humanos, la igualdad de hombres y mujeres y de las personas Lgtbi", ha manifestado la vicepresidenta primera antes de apostillar que "España no puede quedarse de nuevo descolgada de las grandes tendencias internacionales y de la Historia", y este país debe "seguir siendo" un Estado "de referencia en economía verde, en economía digital y en derechos humanos y progreso social".

En esa línea, ha sostenido que, "para la próxima legislatura, la clave es consolidar los avances logrados en el ámbito económico y social, y culminar los proyectos que ya están en marcha, porque parar o volver atrás sería absolutamente irracional, además de hacer a España de nuevo perder el tren de la Historia", según ha sentenciado.

Frente a ello, la vicepresidenta primera ha considerado que "la oposición no tiene interés en hablar de este balance económico" del Gobierno de España y recurre a "los bulos, las mentiras, la intoxicación", según ha criticado antes de apuntar que ella cree que los españoles quieren "ir a votar con ilusión, esperanza y confianza en el futuro, y en que nuestros hijos van a tener una España mejor que la que nosotros hemos vivido".

En ese sentido, y ante un "balance tan abrumadoramente positivo" del Gobierno de Sánchez, Calviño ha dicho estar confiada en que los españoles van a "apoyar mayoritariamente" en las elecciones de este domingo "la continuación de un Gobierno que les conviene, porque saben que pueden contar" con él "y con su presidente, Pedro Sánchez", porque este Ejecutivo "está a su lado cuando vienen mal dadas y que sabe gestionar lo público con honestidad y eficiencia".

Frente a ello, ha denunciado que "Vox tiene una agenda anti-europea", hasta "tal punto que la Comisión Europea no tiene un diálogo abierto con este grupo político", de forma que la entrada de dicho partido en el Gobierno no ayudaría "a que España tenga una buena relación con las instituciones europeas", según ha sostenido.

La vicepresidenta primera, además, ha expresado sus "serias dudas" acerca de que "un gobierno PP-Vox sea capaz de gestionar con honestidad, transparencia y eficiencia" los recursos públicos. "Y a los hechos me remito", ha añadido Calviño, que ha aludido así a la gestión del Ejecutivo de coalición que ambos partidos mantienen en la Junta de Castilla y León.

Además, se ha declarado "muy preocupada" ante "la perspectiva de que podamos tener un gobierno de PP y Vox, porque hemos visto que allí donde entran en el gobierno lo primero que sale por la puerta son los derechos de las mujeres y de las personas Lgtbi, y retrocedemos años en debates que estaban superados, con un negacionismo climático que no solo es que no responde a la realidad y que sea incoherente e irresponsable con las generaciones futuras", sino que "no nos conviene nada desde el punto de vista económico", ha aseverado.

Sin embargo, Calviño ha dicho que ella "confía en la ciudadanía española", que, en lo que va de etapa democrática, "siempre ha optado por seguir adelante", por lo que no cree que quiera "volver a la España en blanco y negro a la que algunos nos quieren arrastrar", según ha finalizado.