Cámara de Cuenta señala el aumento del envío de información de entidades locales sobre control interno y contratación

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rendición de información de las entidades locales a la Cámara de Cuentas de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2024 --en materia de control interno, contratos y convenios-- ha aumentado de manera significativa, lo que supone "un avance en términos de transparencia y control del gasto público".

Así lo ha señalado la Cámara de Cuentas de Andalucía en un comunicado, en el que detalla la rendición correspondiente al ejercicio 2024 de las entidades locales en Andalucía.

En cuanto a los ayuntamientos, el 59% rindió cuentas sobre control interno, el 57% sobre contratos y el 44% sobre convenios. Por su parte, todas las diputaciones proviciales rindieron cuentas sobre control interno, el 88% sobre contratos y el 75% sobre convenios.

En el lado de las entiades locales menores, todas rindieron sus cuentas en estos tres apartados, mientras que el 57% presentó sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Andalucía en cuanto a control interno y el 73% en contratos y convenios, respectivamente.

Con estas cifras, la comunidad andaluza ha registrado un 61% respecto a control interno, un 60% en contratos y un 48% en convenios. Por provincias, en cuanto al control interno, destaca Jaén, con un 79% de rendición de cuentas; seguida por Málaga (71%), Cádiz (65%), Huelva (62%), Córdoba (61%), Granada (58%), Sevilla (55%) y, por último, Almería con un 41%.

Respecto a contratos, destaca nuevamente la provincia de Jaén, con un 82%; seguida de Málaga (69%), Almería (59%), Sevilla (58%), Cádiz (57%), Huelva (56%), Córdoba (55%) y Granada con un 51%.

En lo que respecta a convenios, vuelve a destacar la provincia de Jaén, con un 72% de rendición de cuentas, seguida por Málaga (59%), Huelva (48%), Córdoba (45%), Almería (44%), Granada (43%), Cádiz (40%) y Sevilla (38%).

Con estos niveles de rendición, en cuanto al control interno los ayuntamientos han aumentado un 70% su rendición de cuentas en comparación con 2022, las diputaciones se han mantenido, la presentación de cuentas en este apartado por parte de las entidades locales menores ha aumentado un 288% y las mancomunidades un 545%. En general la comunidad ha crecido en este segmento un 91%.

Respecto a los contratos, respecto a 2022, los ayuntamientos han aumentado la rendición de cuentas en este ámbito un 77%, un 25% las diputaciones provinciales, un 1.475% las entidades locales menores y un 1.157% las mancomunidades. En general, Andalucía ha rendido las cuentas en este segmento un 112% más respecto a 2022.

En cuanto a los convenios, los ayuntamientos han aumentado un 237% la remisión de cuentos en este ámbito, las diputaciones provinciales un 20%, las entidades locales menores un 2.433% y las mancomunidades un 1.457%. De esta manera, Andalucía en su conjunto ha mejorado las cifras en este apartado un 303%.

La Cámara de Cuentas ha apuntado que, con estas cifras, se cumple "uno de los principales objetivos que se ha planteado el actual Pleno de la institución fiscalizadora", que busca "situar a Andalucía en niveles de cumplimientos equiparables al resto de comunidades autónomas de España".

"Este aumento refleja la creciente concienciación de las entidades locales sobre la importancia de la rendición como garantía de una gestión pública más eficiente", ha concluido.