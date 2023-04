Cámara de cuentas recomienda a la Junta elaborar un nuevo plan estratégico del abandono escolar

SEVILLA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha recomendado al Gobierno andaluz elaborar un nuevo plan estratégico del abandono educativo y de aumento del éxito escolar, tras fiscalizar la gestión de los planes y programas en este ámbito puestos en marcha desde 2016.

En su informe, el ente fiscalizador también ánima a la Junta a perseverar en el mantenimiento de los programas de refuerzo educativo en los últimos cursos de la Educación Primaria, como actuación preventiva ante el riesgo de abandono en la Educación Secundaria.

Asimismo, tras estudiar los datos, ha reclamado que se continúe con el análisis de los centros con alumnado vulnerable para detectar las necesidades que pudieran ser atendidas con los programas de refuerzo educativo.

También aconseja evaluar los resultados de los programas en cuanto a su efecto en el abandono educativo y, en

consecuencia, en el éxito escolar y considerar los recursos externos a la Consejería competente obtenidos por los centros docentes para valorar su efecto en la reducción del abandono escolar.

La Cámara de Cuenta ha detallado que, en noviembre de 2016, el Consejo de Gobierno aprobó el Plan de Éxito Educativo de Andalucía (PEEA). Un plan destinado a los centros públicos y comprende cuatro anualidades.

Además, la Consejería ha puesto en marcha varios programas de refuerzo en el sistema educativo andaluz dirigidos al alumnado en riesgo de fracaso escolar. Se trata de programa que abordan de forma integral este problema y va desde la Primaria hasta la Secundaria y, en algunos casos, incluso Bachillerato y Educación Especial.

TASA MÁS BAJA DE ABANDONO EN LA ESO EN 2021

En cuanto a la eficacia, la Cámara de Cuentas recuerda que tanto España como Andalucía no alcanzaron en 2020 el objetivo del 10% previsto para toda la Unión Europea ni el 15% asignado a España de abandono temprano de la educación y formación.

No obstante, en cuanto a los indicadores propios de la Consejería competente en educación recogidos en el informe de la Cámara de Cuentas, en el año 2021, en relación con los centros docentes públicos, Andalucía alcanzó la tasa de abandono escolar en la ESO más baja hasta la fecha.

Este abandono se redujo desde el 3,28% de 2017 hasta el

1,77% de 2021. A pesar de los efectos e impacto de la pandemia del Covid-19 durante los cursos 2019/2020 y 2020/2021, en este último se consiguió la mayor reducción interanual de abandono en la ESO.

El ente fiscalizador apunta que este abandono escolar en la ESO es menor en los centros docentes públicos cuyo alumnado pertenece a familias con un nivel socioeconómico y cultural más alto.

Así, en el año 2021, en los centros con el nivel más bajo, el abandono alcanzó el 3,19%, lo que prácticamente duplica a la media de la comunidad autónoma (1,77%) y cuatriplica a los centros de mayor nivel (0,81%).

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

La Cámara de Cuentas ha reprochado a la Consejería no haber suministrado información en relación con el

seguimiento y evaluación del Plan de Éxito Educativo de Andalucía (PEEA), tal y como prevé el propio plan y exigía el Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se aprobó. Una situación que, según advierte, impide analizar el cumplimiento de todos sus objetivos, líneas de mejora y medidas.

No obstante, apunta que se ha pasado de una participación del alumnado del 10% al 16% en el último curso analizado y destaca que, en la Educación Primaria, es importante implantar estos programas, sobre todo al de los últimos cursos, como actuación preventiva del abandono que pueda producirse en la Educación Secundaria.

También alerta de que estos programas no disponen de indicadores de eficiencia ni de economía, siendo todos de eficacia.

EVALUACIÓN

En cuanto a la evaluación de estos programas, indica que los datos del abandono escolar temprano y del fracaso o

éxito escolar no se desagregan por sexo, edad, nacionalidad o nivel de formación, lo que "impide definir el problema con mayor precisión y claridad, pues son elementos determinantes del abandono y del éxito escolar".

De igual manera, los planes y programas no ofrecen información económica ni financiera de partida, más allá de la contenida en las memorias económicas exigidas para proceder a la aprobación de las actuaciones con incidencia económico-financiera.

"El diseño de estos planes y programas presenta carencias en cuanto a los objetivos definidos, ya que no detallan la situación de partida, no definen ni prevén el impacto a largo plazo y no están priorizados ni jerarquizados. Además, sus indicadores no se han establecido con carácter previo", alerta.

Por último, detalla que, en los programas fiscalizados, los informes de resultados "no aportan información sobre el

abandono escolar", mientras que respecto al éxito escolar, "la información es limitada".