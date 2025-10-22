La Caminata Solidaria 'Divino Pastorcillo' de Jaén se aplaza al 30 de noviembre para reforzar su apoyo al autismo

JAÉN 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Municipal de Deportes y la Cofradía de la Divina Pastora de las Almas y, por ende, la Comisión Organizadora de la primera Caminata Solidaria 'Divino Pastorcillo' han informado de que la actividad se desarrollará finalmente el 30 de noviembre, y no el 16 como esta previsto, para ampliar la participación y así "darle una mayor dimensión y repercusión a la prueba" en apoyo al autismo. El horario, el precio de inscripción y las características técnicas serán idénticas que las anunciados para tal fecha.

En este sentido, el presidente de la cofradía, José Enrique Solas, ha explicado en una nota que "la acogida ha sido tan buena en los primeros días y el dispositivo que hemos preparado tiene tal potencial que creemos que podemos superar con crecer las expectativas iniciales, que se movían entre los 150 y los 200 participantes, por lo que hemos decidido ampliar dos semanas el plazo para inscribirse".

Al hilo de lo anterior, ha hecho hincapié en no olvidar que "el evento nación con el propósito de unir salud, deporte y solidaridad en apoyo a la Asociación de Autismo Jaén Juan Martos Pérez".

Además, ha destacado "el intenso y coordinado trabajo, junto al compromiso, la fidelidad, la entrega y la ilusión de todos los implicados, para que esta jornada sea no solo un evento deportivo, sino también un espacio de encuentro en torno a la empatía, la inclusión y la concienciación social". Asimismo, ha subrayado que "cuantas más personas participen, mayor será la contribución para financiar el proyecto del nuevo centro de estancia diurna".

La concejala de Deportes, Beatriz López, en la misma línea, ha asegurado que "junto con la Divina Pastora queremos dar un paso más y contar con una organización aún más sólida, con una logística más cuidada y con más recursos técnicos que garanticen una experiencia memorable y segura para todos". "Pero, sobre todo, deseamos que más personas se sumen, participen y hagan suya esta causa", ha agregado.

LAS INSCRIPCIONES

Los interesados en participar pueden inscribirse hasta el martes 25 de noviembre (festividad de Santa Catalina de Alejandría) en la 'web www.deportime.com'. El precio es de cinco euros y los participantes podrán ir acompañados por sus mascotas.

Sin afán competitivo, la actividad está enfocada a personas de todas las edades y se desarrollará en un ambiente festivo y familiar. Los que quieran colaborar, pero no puedan o no quieran participar, podrán hacerlo a través del dorsal cero habilitado por la cofradía en Caja Rural de Jaén. El número de cuenta es el E595-3067-0100-2620-2731-7029 y en el concepto habrá que poner Dorsal 0 Caminata.

La actividad se desarrollará en el entorno de la Alameda de Adolfo Suárez, dedicada a la Divina Pastora de las Almas, por estar originalmente en este lugar el convento de Capuchinos que de antaño custodiaba la imagen de la Divina Pastora.

La salida será a las 10,00 horas y se estima una duración de tres horas. Al finalizar la caminata, los participantes y el público podrán disfrutar de una barra con precios populares.