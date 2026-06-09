Un camión ardiendo obliga a cortar un carril de la A-44 a su paso por Lanjarón (Granada) y moviliza al Infoca

El incendio de un camión en el paraje de la presa de Rules moviliza al Infoca. - INFOCA

GRANADA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un camión este martes en la A-44 a su paso por Lanjarón (Granada) ha obligado a cortar un carril y está provocando retenciones en la zona, hacia donde se han dirigido efectivos de Bomberos y también del Infoca con medios aéreos.

Desde el 112 han informado a Europa Press de que en torno a las 12,50 horas se han recibido más de una treintena de llamadas que alertaban del incendio de este camión pasada la presa de Rules en sentido Granada.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos, Mantenimiento de Carreteras y también medios del Infoca.

Un carril ha sido cortado en sentido Granada entre el kilómetro 171 y 181, según han precisado las mismas fuentes.

Por su parte, fuentes del Infoca han informado a través de sus redes sociales de que hasta este paraje en el entorno de la presa de Rules se ha desplazado un helicóptero ligero y otro semipesado, junto a un grupo de bomberos forestales, un Brica, un técnico de operaciones y un agente medioambiental.