Cortado un carril de la A-49 a la altura de Niebla (Huelva) por el vuelco de una furgoneta

Accidente en la A-49, a la altura de Niebla (Huelva). - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

HUELVA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vuelco de una furgoneta ha provocado el cierre este martes de uno de los carriles de la A-49, a la altura de Niebla (Huelva), y está dificultando la circulación. Por el momento, se desconoce si hay heridos, según ha indicado el EMA 112 a Europa Press.

De este modo, el 112 ha informado que sobre las 8,36 horas de este martes han recibido el aviso del vuelco lateral de una furgoneta en el arcén izquierdo de la A-49, a la altura de Niebla, sentido Huelva.

Se ha alertado a los bomberos del Consorcio Provincial, agentes de la Guardia Civil y servicios sanitarios, aunque se desconoce aún si ha habido heridos.

Este accidente ha provocado, además, el cierre del carril en el punto kilométrico 56, según informa la DGT en su web, y, en consecuencia, está provocando tráfico lento entre los kilómetros 56 al 52.