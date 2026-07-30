La campaña 'Sin etiquetas y sin límites' de la Universidad de Jaén, la más votada en un proyecto nacional de Acnur

Archivo - La campaña ha sido diseñada por alumnado de la UJA - UJA - Archivo

JAÉN 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La propuesta 'Sin etiquetas y sin límites', diseñada por estudiantes de la Universidad de Jaén (UJA), ha resultado ser la campaña más votada por el público en un concurso de ámbito nacional organizado en el marco del proyecto 'UniRefugee 4.7', una iniciativa del Comité Español de Acnur que busca visibilizar las causas y consecuencias del desplazamiento forzoso y fomentar la inclusión y los derechos humanos.

El proyecto, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aacid) y desarrollado de forma conjunta por el Comité Español de Acnur y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UJA, ha contado con la participación del alumnado de la asignatura Escuela Inclusiva del Grado en Educación Infantil, bajo la coordinación de la profesora Elena Díaz.

En este contexto, los estudiantes diseñaron y pusieron en marcha diversas campañas creativas de sensibilización dirigidas a la comunidad educativa. Entre todas las propuestas presentadas por distintas universidades españolas a la fase nacional del concurso, el grupo de la Universidad de Jaén denominado 'Tejiendo Sueños' ha obtenido el reconocimiento del público con su campaña 'Sin etiquetas y sin límites'.

La iniciativa ganadora se basó en la realización de un experimento social grabado con cámara oculta para analizar las reacciones de la ciudadanía ante situaciones de racismo y xenofobia.

Según destaca la información del proyecto, el vídeo resultante trasciende el propio experimento para convertirse en una invitación a reflexionar sobre los prejuicios, la convivencia y el papel individual en la construcción de una sociedad más inclusiva, poniendo de relieve cómo un pequeño gesto puede marcar una gran diferencia.