La campaña 'Granada ante el mundo' de Diputación arranca este miércoles en Tokio

Archivo - Turistas por las calles de Granada. Archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'Granada ante el mundo' de la Diputación de Granada arranca este miércoles en Tokio para llevar el potencial turístico de la provincia a algunos de los principales centros internacionales de atención, con acciones promocionales también en ciudades como Nueva York, Londres o París.

Se trata de la mayor campaña promocional de la Diputación de Granada en su historia, que va a recorrer los principales escenarios internacionales. La iniciativa arranca este miércoles en la gran pantalla de Shinjuku, con la presencia del presidente de la institución, Francis Rodríguez, y se extenderá también a lo metros y autobuses. Además, la institución se reunirá con touroperadores en la feria de turismo japonesa.

A partir de ahí, en los próximos seis meses, esta campaña pionera recorrerá espacios como el Time Square; Piccadilly Circus (Londres) o La Défense (París), entre otros iconos urbanos, con el objetivo de incrementar el conocimiento de la provincia y mostrar su diversidad de paisajes, patrimonio, cultura, gastronomía y experiencias turísticas.

Desde la institución provincial reivindican el potencial de una provincia "única" y la "necesidad de seguir trabajando para que cada vez más personas conozcan todo lo que ofrece Granada".