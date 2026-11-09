La campaña de riego del Guadalquivir termina con un 9% menos de desembalses de los autorizados y los embalses al 68%

Archivo - Imagen de archivo de un embalse. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña de riego de 2026 en la cuenca del Guadalquivir se ha desarrollado con normalidad, permitiendo atender las demandas de agua de las distintas zonas regables conforme a las dotaciones autorizadas por la Comisión de Desembalse. Así, ha finalizado con un 9% menos de desembalses de los autorizados y los embalses a un 68%.

Según ha señlado la Confederación en una nota de prensa, la disponibilidad de recursos hídricos y la planificación de los desembalses por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) han favorecido el desarrollo de la campaña, garantizando el suministro a los regantes y una gestión eficiente de los recursos disponibles.

En el Sistema de Regulación General, que engloba aproximadamente el 70% de las zonas regables de la cuenca, se han desembalsado un total de 1.102 hectómetros cúbicos (hm3) entre el 16 de abril y el 30 de septiembre, frente al máximo de 1.200 hm3 autorizado en la Comisión de Desembalse celebrada el pasado 10 de abril. El volumen utilizado ha sido, por tanto, un 9% inferior al máximo aprobado.

Debido a la ausencia de precipitaciones significativas durante el mes de septiembre, el Comité Permanente de la Comisión de Desembalse autorizó el 29 de septiembre un desembalse de hasta 50 hm3, ya previsto en los acuerdos del pleno de la Comisión, para atender durante octubre los riegos de aquellas zonas que todavía no habían consumido las dotaciones aprobadas. Así como también, las precipitaciones registradas durante los primeros días de octubre contribuyeron a reducir los desembalses.

Por otra parte, a fecha de 9 de noviembre de 2026, los principales embalses de la cuenca almacenan 5.471,997 hm3, suponiendo así el 68,13% de su capacidad total, mientras que el Sistema de Regulación General se sitúa con 3.880,228 hm3, lo que supone el 68,71% de su capacidad.

Estos datos permiten conocer la situación de las reservas de agua de la cuenca una vez finalizado el periodo principal de desembalses de la campaña de riego, así como la disponibilidad de recursos almacenados de cara a los próximos meses.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir continúa realizando el seguimiento de la evolución de las reservas y de las aportaciones a los embalses, así como de las condiciones meteorológicas, para adecuar la gestión de los recursos hídricos a las necesidades de la cuenca.