La campeona de Europa en atletismo Encarna Gutiérrez encabezará la lista de Cs en Martos (Jaén) para el 26M

Publicado 20/04/2019 13:17:46 CET

MARTOS (JAÉN), 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La campeona de Europa de atletismo Encarna Gutiérrez será la candidata a alcaldesa de Martos (Jaén) por Ciudadanos para las elecciones municipales del 26 de mayo, tal y como ha confirmado este sábado en rueda de prensa la candidata número uno por la provincia al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del 28 de abril, Marián Adán.

"Estoy muy agradecida a Ciudadanos por haber confiando en mí esta enorme responsabilidad. Como persona comprometida nunca me ha gustado mirar hacia otro lado y en cuanto he visto la posibilidad de servir a mi pueblo, de llevarlo por bandera, como he hecho toda mi vida, he decidido dar este paso con mucha ilusión y muchas ganas de dar el cambio que Martos se merece", ha afirmado Gutiérrez, según ha recogido Cs en una nota de prensa.

Gutiérrez ha avanzado que su programa electoral girará en torno a impulsar "los tres tesoros" que hay en Martos, en referencia al sector industrial, el olivarero y el patrimonio. "Tenemos que dar a conocer nuestra ciudad y luchar por que Martos sea un municipio cómodo, atractivo, accesible, transitable. En definitiva, una ciudad saludable e inclusiva", ha añadido.

Por su parte, la candidata naranja al Congreso de los Diputados ha señalado que para su formación es "un inmenso honor" confirmar que la atleta marteña encabece la lista naranja en Martos, ya que "representa perfectamente el espíritu y los valores de Ciudadanos y el del deporte".

Adán ha remarcado que precisamente en el programa electoral de las generales de Cs hay un apartado exclusivo para "la igualdad real dentro del deporte". En este sentido, ha afirmado que apoyarán "a todas las deportistas españolas", promocionarán el deporte femenino "evitando que las deportistas profesionales puedan ser penalizadas en caso de embarazo", facilitarán el retorno de las deportistas después de la maternidad y acabarán con "la discriminación en los premios" de las competiciones en las que se aporte dinero público.

Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Gutiérrez es funcionaria de carrera del cuerpo de Secundaria y Bachillerato con una experiencia de más de 20 años en la enseñanza, siendo coordinadora del Plan de Igualdad en su centro. El año pasado fue distinguida como 'Mujer Tenaz' en los 'Premios Mujer' de Diario Jaén, y con la distinción de 'Trayectoria Deportiva' por la Prensa Deportiva Jaén, que se suman al de 'Mejor Deportista Marteña' que obtuvo en 2014.