La Campiña Sur de Córdoba acoge una jornada sobre producción ecológica y los sistemas alimentarios sostenibles

Foto de familia en la jornada sobre producción ecológica y los sistemas alimentarios sostenibles. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), 24 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa ha acogido una jornada de trabajo enmarcada en el Proyecto Córdoba Verde, una iniciativa orientada a impulsar los sistemas alimentarios sostenibles, poner en valor la producción ecológica y fomentar el desarrollo económico vinculado al sector agroalimentario en la provincia.

Según ha indicado la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa en una nota, el encuentro, al que han asistido el vicepresidente de la entidad, Jorge Jiménez, y la delegada de Hacienda y Proyectos Europeos de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz, acompañados de alcaldes, concejales, personal técnico y agentes del territorio, ha servido para presentar los avances alcanzados desde la puesta en marcha del proyecto hace cerca de un año, así como las principales líneas de actuación previstas hasta su finalización.

En su intervención, Jiménez ha destacado el papel estratégico de la Campiña Sur en este ámbito, subrayando que este "territorio cuenta con una base sólida en el sector agroalimentario y con experiencias que ya avanzan hacia modelos más sostenibles", lo que sitúa a la comarca "en una posición privilegiada para aprovechar iniciativas como Córdoba Verde".

En este sentido, el vicepresidente de la entidad supramunicipal ha señalado la importancia de alinear este proyecto con las estrategias comarcales en marcha, afirmando que desde la mancomunidad se viene "trabajando con una visión clara de futuro a través de proyectos como Conecta Campiña Sur y Horizonte Campiña Sur 2030, que comparten plenamente los objetivos de sostenibilidad, innovación y cohesión territorial que promueve Córdoba Verde".

Además, ha señalado "las sinergias que se pueden generar porque llegada de este proyecto supone una oportunidad para reforzar el trabajo que ya se está desarrollando, sumar recursos y mejorar la coordinación entre municipios", lo que "permitirá avanzar de forma más eficaz hacia un modelo de desarrollo más equilibrado y respetuoso con el entorno".

Por su parte, la delegada de Hacienda de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz, ha indicado que "este proyecto busca poner en valor y apoyar a aquellos proyectos alimentarios que ya trabajan de manera ecológica en la provincia, al tiempo que incentiva a nuevas iniciativas a incorporar prácticas más sostenibles y son los propios actores locales los que van a decidir cuáles son las prioridades y los primeros pasos a dar, enmarcándose esta actividad dentro de las múltiples acciones previstas para este año por el proyecto europeo Córdoba Verde".

La jornada ha contado también con la participación del equipo técnico del Proyecto Córdoba Verde, que ha detallado las acciones realizadas hasta la fecha y ha puesto en valor el acompañamiento especializado que se ofrece a los municipios para impulsar políticas públicas vinculadas a la alimentación sostenible.

Asimismo, se ha destacado la importancia de implicar tanto a las administraciones locales como al tejido empresarial y a la ciudadanía en este proceso de transición hacia modelos más sostenibles, aprovechando el potencial existente en la comarca. El acto ha concluido con un espacio de intercambio entre los asistentes, favoreciendo la creación de redes y la identificación de nuevas oportunidades de colaboración en la Campiña Sur Cordobesa.

Córdoba Verde es un proyecto cofinanciado por el FSE+ a través del Programa Empleaverde+ de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y se ejecuta en agrupación por la Diputación de Córdoba, Iprodeco y la Cooperativa Taller Ecosocial Hábitat 4. Su objetivo principal es promocionar los Sistemas Alimentarios Sostenibles en la provincia, poner en valor la economía y el desarrollo vinculado al sector y sensibilizar, principalmente a los actores técnicos y políticos de los municipios pero también al tejido empresarial y ciudadanía en general.