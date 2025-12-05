Campiña Sur de Córdoba impulsa una jornada participativa para promover la igualdad y la conciliación en entorno laboral

Participantes en la actividad 'Día de Convivencia e Igualdad, Campiña Sur Cordobesa'. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha celebrado la actividad 'Día de Convivencia e Igualdad, Campiña Sur Cordobesa', una iniciativa impulsada a través de la convocatoria de ayudas para actuaciones en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la Junta de Andalucía, destinada a financiar acciones de información, sensibilización y difusión que promuevan la igualdad en el entorno laboral.

Según ha indicado la Mancomunidad Campiña Sur en una nota, la jornada, dirigida al personal de la entidad, ha combinado formación, dinámicas participativas y espacios de reflexión colectiva. Al respecto, el presidente de la mancomunidad, Miguel Ruz, ha destacado "la importancia de iniciativas de este tipo para avanzar en la igualdad real, porque creemos firmemente que la igualdad y la conciliación no deben quedarse en conceptos teóricos, sino que deben traducirse en prácticas concretas dentro de nuestras organizaciones".

Asimismo, Ruz ha indicado que "esta jornada ha sido una oportunidad para reforzar nuestro compromiso y para seguir construyendo entornos laborales más justos, inclusivos y corresponsables", ya que "entendemos que el trabajo colectivo y la sensibilización continua son fundamentales para incorporar la perspectiva de género en todas las áreas y queremos que la Mancomunidad sea un ejemplo de buenas prácticas, y actividades como esta nos permiten avanzar con paso firme".

El programa desarrollado ha contado con una charla de concienciación e igualdad en la que se han abordado cuestiones clave como los estereotipos de género presentes en el ámbito profesional, la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y los beneficios que conlleva una cultura laboral basada en la igualdad. Además, se ha desarrollado un taller dinámico de sensibilización, estructurado en juegos y actividades grupales, diseñado para fortalecer el aprendizaje activo y la cohesión entre las personas participantes.