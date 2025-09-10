La Campiña Sur Cordobesa acerca su oferta turística a la capital junto a la Puerta del Puente

La Mancomunidad de la Campiña Sur Cordobesa impulsa una nueva acción promocional para dar a conocer la riqueza turística de la comarca, con una actividad en el entorno de la Puerta del Puente de Córdoba. - MANCOMUNIDAD DE LA CAMPIÑA SUR CORDOBESA

La Mancomunidad de la Campiña Sur Cordobesa ha impulsado una nueva acción promocional para dar a conocer la riqueza turística de la comarca, con una actividad que ha tenido lugar en el entorno de la Puerta del Puente de Córdoba, un enclave estratégico con gran afluencia de visitantes nacionales e internacionales, además de ciudadanía cordobesa.

Este evento ha contado con la presencia del vicepresidente segundo de la entidad, Antonio Castro, quien ha estado acompañado por la alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona; el alcalde de Montemayor, Antonio García; concejales de las áreas de Turismo de diferentes municipios; personal técnico de los ayuntamientos, así como de la Ruta del Vino Montilla-Moriles.

La primera edil morilense ha destacado "la importancia de dar continuidad a estas acciones de proximidad en la capital cordobesa", señalando que "la Campiña Sur Cordobesa quiere estar cada vez más presente en Córdoba capital y, después de la experiencia en el Mercado Victoria en el mes de junio, hemos comprobado el gran interés que despierta nuestra comarca entre cordobeses y visitantes, por lo que hoy damos un paso más, acercando todo nuestro potencial turístico y gastronómico a un punto clave como la Puerta del Puente, junto a la Mezquita-Catedral, el Alcázar, el Puente Romano y en Centro de Recepción de Visitantes".

Carmona ha subrayado, también, la apuesta de la Mancomunidad por "consolidar la marca comarcal como destino de referencia en la provincia y queremos invitar a descubrir un territorio que combina patrimonio histórico, tradiciones vivas, naturaleza y una gastronomía única, ya que la Campiña Sur Cordobesa es mucho más que un destino cercano porque es una experiencia completa para quienes buscan autenticidad y calidad en sus viajes".

El 'estand' informativo ha contado con la presencia de personal técnico de la Mancomunidad y de los ayuntamientos de la comarca, que han ofrecido información detallada sobre las propuestas turísticas de los municipios y se ha contado con exposición de materiales turísticos y promocionales se han ofrecido degustaciones de productos gastronómicos locales.

Con esta iniciativa, la Mancomunidad da continuidad a la campaña de promoción turística que comenzó en el mes de junio en Córdoba capital, cuando se instaló un 'estand' en el Mercado Victoria. En aquella ocasión, la experiencia fue muy positiva y permitió un contacto directo con el público, reforzando la imagen de la Campiña Sur como un destino cercano, auténtico y diverso.