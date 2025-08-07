Canal Sur emitirá en abierto los partidos de los cinco equipos andaluces de LaLiga Hypermotion en la próxima temporada

Archivo - Imagen de archivo correspondiente al encuentro liguero el Córdoba CF y el Granada CF de la temporada pasada. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión ha anunciado este jueves que emitirá en abierto y en directo un número de partidos de LaLiga Hypermotion en los que participen equipos andaluces a partir de la temporada 2025/2026.

Según ha detallado Canal Sur en un comunicado, el ente público ha alcanzado un acuerdo con la titular de los derechos de retransmisión del campeonato para ofrecer encuentros, una fórmula ya empleada el año pasado con LaLiga EA Sports.

En este sentido, la iniciativa cobra "especial relevancia" ya que esta temporada, un total de cinco clubes andaluces competirán en la segunda categoría del fútbol profesional. Dichos equipos son el Cádiz CF, Granada CF, UD Almería, Málaga CF y Córdoba CF.

Por otro lado, ha explicado que el calendario de la nueva temporada incluye "enfrentamientos muy atractivos" desde el inicio del campeonato como el Córdoba CF-UD Las Palmas en la segunda jornada o el derbi entre Málaga CF y Granada CF previsto para la cuarta jornada.

Por último, RTVA ha señalado que, con este acuerdo, "se refuerza el compromiso con la difusión del deporte andaluz en abierto, al mismo tiempo que se acerca a los aficionados los mejores encuentros protagonizados por equipos de la comunidad".