Canal Sur emitirá en directo la Gala de Entrega de la V edición de los Premios Carmen del Cine Andaluz

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Radio y Televisión retransmitirá el próximo 31 de enero, desde el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, la ceremonia de entrega de la V edición de los Premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía, que celebran su quinta edición en la capital granadina, este 2026, tras pasar por Córdoba, Huelva, Almería y Málaga, donde se celebró la primera edición en el año 2022.

Será a través de Canal Sur Televisión y la plataforma OTT de contenidos digitales bajo demanda CanalSur Más a través de donde los telespectadores podrá acercarse a la cita del Cine andaluz, según ha comunicado RTVA en una nota. Además, la cadena andaluza ofrecerá conexiones previas desde la alfombra roja y un seguimiento promocional durante las semanas anteriores al evento.

Esta gala reconoce anualmente las producciones y a los profesionales andaluces más destacados del sector audiovisual. En concreto, esta edición cuenta con casi un centenar de producciones candidatas, entre largometrajes documentales, cortometrajes y obras no andaluzas con talento profesional de la comunidad.

GRANADA, "UNA CIUDAD DE CINE"

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado "que la llegada de los Premios Carmen vuelve a demostrar que Granada es una ciudad de cine, un lugar donde la cultura forma parte de su identidad y donde se trabaja cada día para ser Capital Europea de la Cultura en 2031". "Acoger estos premios es un honor que reconoce nuestro compromiso con el talento andaluz y con una industria que genera riqueza, empleo y orgullo para Andalucía", ha valorado.

Los Premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía continúan consolidándose como referencia del cine andaluz. A lo largo de sus cuatro ediciones, el Carmen de Honor ha reconocido a figuras importantes dentro del séptimo arte como Antonio Banderas, María Galiana, José Luis Gómez y, en la última edición, el productor Antonio Pérez.

En el palmarés principal, las películas ganadoras han sido La hija (I Edición), Modelo 77 (II), Cerrar los ojos (III) y Segundo premio (IV).

En estos años se ha reconocido a directores, actores y actrices de gran nivel como Manuel Martín Cuenca, Alberto Rodríguez, Patricia Ortega y Alexis Morante, Kiti Mánver Víctor Clavijo, Manolo Solo, Natalia de Molina, Miguel Herrán, Jesús Carroza, Petra Martínez o Antonio de la Torre.

Actualmente, la Academia de Cine de Andalucía cuenta con casi 350 miembros de todas las provincias y representa a todos los gremios que conforman el sector cinematográfico. Los Premios Carmen del Cine Andaluz, organizados por la Academia de Cine de Andalucía, cuentan con el apoyo de RTVA.