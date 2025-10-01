Canal Sur prepara un amplio dispositivo humano y técnico para dar cobertura a Procesión Magna de Córdoba

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Radio y Televisión ha presentado este miércoles, en un acto celebrado en el Obispado de Córdoba, la cobertura del Vía Crucis Magno que se celebrará el próximo sábado 11 de octubre en la capital cordobesa, en la que 35 imágenes de toda la provincia procesionarán por el entorno de la Mezquita-Catedral.

Según ha informado Canal Sur en su web, durante el acto, al que han asistido el director territorial de Canal Sur en Córdoba, Pedro García Vázquez; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; el presidente de la Agrupación de Cofradías de Córdoba, Manuel Murillo, y el representante del Cabildo y del Obispado de Córdoba, Pedro Soldado, se ha descrito el amplio dispositivo técnico y humano de Canal Sur Radio y Televisión que llevará a todos los hogares de Andalucía este Vía Crucis Magno.

Más de 50 profesionales de Canal Sur Radio y Televisión formarán parte del operativo dispuesto por la radio y la televisión pública de Andalucía en el entorno de la Mezquita-Catedral, por el que procesionarán 35 imágenes de toda la provincia cordobesa.

Canal Sur Televisión, que en colaboración con el Cabildo Catedral dará señal realizada a las televisiones que lo hayan solicitado, comenzará su programa especial a las 18,30 horas. A partir de ese momento, durante unas cinco horas, alternará la emisión de la Magna también por Andalucía TV.

María José Sánchez y José Antonio Luque, con los comentarios de Gonzalo Herreros y Antonio Capdevila, serán los encargados de narrar todo lo que acontezca en la carrera oficial. Igualmente, Susana Ruiz y Fidel del Campo estarán en sendos puntos de directo a lo largo del recorrido procesional. La señal será realizada por Juan Valentín-Gamazo, con la producción de José Gil y Blanca Garrido.

Dos drones, una grúa telescópica, una cabeza caliente y una docena de cámaras formarán parte del dispositivo desplegado por la televisión pública andaluza en colaboración con el Cabildo Catedral.

Esa misma señal será llevada a todo el mundo a través de CanalSur Más, la plataforma de contenidos digitales bajo demanda de Canal Sur Radio y Televisión.

CANAL SUR RADIO

Por su parte, Canal Sur Radio estará más de siete horas en directo, en emisión regional, para ofrecer los sonidos de la Magna de Córdoba, desde las 17,30 horas y hasta la madrugada del domingo 12 de octubre.

Así lo hará el equipo de 'Paso a Paso', coordinado por Antonio Gómez Postigo, que informará al detalle de lo que acontezca en la carrera oficial, junto con Rafael Fernández, Miguel Ángel de Abajo y Jesús Reina, además de Ángel Varo e Irene Gallardo.