Canal Sur prepara una programación especial con motivo del 25N en clave de "visibilidad, denuncia y conciencia social"

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur ha preparado una programación especial en torno al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Del 21 al 28 de noviembre, gran parte de los contenidos se centrarán en difundir, informar, visibilizar y concienciar a la población sobre la necesidad de continuar luchando contra "uno de los problemas más graves que aún protagoniza nuestra sociedad", como es la violencia de género. Durante estos días, la radio y televisión pública andaluza emitirán espacios informativos y de debate, entrevistas, cine y documentales cuya temática se centra en este ámbito: "los derechos de las mujeres a decidir, vivir y ser en libertad, sin miedos, sin renuncias".

Según ha informado la cadena en un comunicado, los espacios informativos de Canal Sur Televisión se harán eco de las actividades y actos "más relevantes que se celebren en Andalucía".

En este sentido, a nivel institucional, la entidad hablará con la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, con la que abordará el contexto actual y los objetivos que se plantean a corto y medio plazo. Por su parte, todos los centros territoriales harán un seguimiento de las acciones que se desarrollen en la provincia.

Programas como 'Los Reporteros', 'Solidarios', 'Tierra y Mar' y 'Andalucía Directo' ofrecerán reportajes especializados que profundizan en los diferentes tipos de violencia.

'La Tarde, Aquí y ahora', 'Hoy en Día', 'Gente Maravillosa', 'En Guardia 24/7' y 'EnREDA2' incluirán contenidos que promueven la concienciación social "para, entre todos, erradicar esta lacra social". El resto de programas de la parrilla también contarán con contenidos que tengan como objetivo "romper la normalización de actitudes y comportamientos machistas, provocar reflexión y fomentar una educación en igualdad desde todos los ámbitos".

Además de la información, la lucha contra la violencia de género se expresa también a través de otros canales y disciplinas, tal y como ha señalado la cadena. En este sentido, durante toda la semana Canal Sur Televisión emitirá películas en torno a esta temática, como 'El color púrpura', 'Violetas', 'Mi querida cofradía', 'La mujer de la foto' o 'Sara Baras. Todas las voces', entre otras. Asimismo, hasta doce documentales se han programado que visualizan el problema de la violencia hacia las mujeres desde distintas perspectivas. Así, se emitirá 'Mujereando. El quejío de una diosa', 'Mujeres valientes', 'Destino ciudadanía: Invencibles', 'Volver a ser', 'Mujer, gitana y reina del cante', entre otros títulos.

Por su parte, la radio pública andaluza ofrecerá también durante la próxima semana contenidos específicos en relación a la celebración del 25N, tanto en espacios generalistas como específicos. 'La Mañana de Andalucía' con Jesús Vigorra, dará continuidad a la campaña '¿A que no es normal? Al revés, tampoco' el 25 de noviembre, en la que actores y presentadores conocidos escenificaran escenas de la vida cotidiana en las que se normalizan situaciones con enorme carga violenta. Asimismo, Loles López, pasará también por los micrófonos de la radio.

El informativo 'Andalucía a las dos', con Nieves Risquet, incluirá un amplio reportaje en el que se recogerán los testimonios de jóvenes y adolescentes, sobre las 'red flags': señales de advertencia o indicadores tempranos de comportamientos problemáticos en cualquier tipo de relación --amorosa, de amistad, laboral-- que podrían ser perjudiciales a largo plazo.

Y 'El Mirador de Andalucía', conducido por Natalia Barnés, contará el 25N, en la sección de economía, con la entrevista a una empresaria de éxito, con el objetivo de poner en valor el papel de la mujer en las empresas, "especialmente en sectores eminentemente masculinos".

Asimismo, el área de Deportes se sumará también a esta iniciativa, con historias personales. 'La Gran Jugada' del 22 y 23 de noviembre tendrá a la mujer en el deporte como eje central de ambas jornadas. Además, contará con la participación de las comentaristas de la jornada, como Candela Vázquez y María Trigo, entre otras.

Ya en el fin de semana, en 'Gente de Andalucía', con Pepe da Rosa, se representarán escenas adaptadas por tramos de edad, para reflejar cómo las actitudes machistas pueden aparecer desde la infancia hasta la vejez. El programa 'Perspectiva Andaluza' hará un monográfico sobre esta problemática social, recogiendo testimonios de mujeres que, desde la experiencia propia, puedan ayudar a la eliminación de esta lacra social.

Canal Sur abrirá también la comunicación directa con los oyentes y espectadores, para que puedan contar situaciones y experiencias vividas buscando, así, "poner en evidencia qué situaciones son intolerables". Además del debate y la información, se ofrecerán claves pedagógicas para identificar comportamientos que no son admisibles.

Durante esta semana se emitirán también varias entrevistas a expertos y profesionales elaboradas por periodistas de Canal Sur. En concreto, Mabel Mata entrevistará al catedrático de Neuropsicología de la Universidad de Granada, Miguel Pérez García; Blanca Rodríguez a la hija de Ana Orantes, la mujer que se atrevió a denunciar la violencia y el sufrimiento que le infligió su marido durante 40 años y que fue asesinada por él trece días después de su aparición en un programa de televisión, Raquel Orantes; Roberto Sánchez Benítez hablará con la profesora de la Universidad de Málaga Teresa Vera y Patricia Lupiáñez con la Decana del Tribunal de Menores de Sevilla, Marta Valcárcel.

Además, los trabajadores y trabajadoras de Canal Sur han elaborado, por iniciativa propia, varias producciones audiovisuales en las que reflejan el compromiso y la voluntad para seguir combatiendo esta lacra social, al tiempo que ponen de manifiesto la necesidad de continuar concienciando a la población, especialmente a los más jóvenes, según ha detallado el medio.