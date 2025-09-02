Canal Sur Radio estrena 'Evocación', un programa sobre las tradiciones religiosas en Andalucía

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Radio ha estrenado este pasado lunes un nuevo espacio divulgativo e informativo sobre Semana Santa, hermandades y romerías, que se emite en directo para toda Andalucía, 'Evocación', un programa que dirige y presenta Fran López de Paz, y que se podrá escuchar de lunes a jueves a partir de las 23,00 horas.

Asimismo, como detalla RTVA en una nota de prensa, es la primera vez que la radio pública andaluza emite en cadena un programa sobre las tradiciones religiosas andaluzas durante toda la temporada, "fruto del interés creciente por parte de la audiencia, como demuestran los datos tras la retransmisión de grandes eventos a lo largo de los últimos años".

"Se trata de poner en común aspectos relevantes de todas las Semanas Santas de Andalucía", ha indicado López de Paz, "creando un espacio cofrade andaluz en el que podamos conocer, debatir y profundizar en una de nuestras señas de identidad desde un enfoque global".

Por los micrófonos de la radio andaluza pasarán colaboradores de diferentes ámbitos y territorios, que enriquecerán las perspectivas y aportarán valor al programa.

De esta forma, cada día se analizará la actualidad cofrade y los eventos más relevantes que se celebren en Andalucía, como las procesiones Magnas y las actividades de las Hermandades.

Entre los contenidos previstos para este otoño, el programa se hará eco de la procesión Magna de Huelva, la de Lucena y la de Jaén.