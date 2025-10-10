Canal Sur Radio y Televisión emiten en directo este sábado el Vía Crucis Magno de Córdoba

Archivo - Cartel del Magno Vía Crucis de la Diócesis de Córdoba. - AGRUPACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Radio y Televisión emiten en directo este sábado, 11 de octubre, el Vía Crucis Magno que se celebrará en la capital cordobesa, en el que una treintena de imágenes de toda la provincia procesionarán por el entorno de la Mezquita-Catedral, llegando a la misma desde distintos templos de la ciudad.

Según informa la RTVA, más de 50 profesionales de Canal Sur Radio y Televisión formarán parte del operativo dispuesto por la radio y la televisión pública de Andalucía en el entorno de la Mezquita-Catedral.

Así, Canal Sur Televisión, que en colaboración con el Cabildo Catedral de Córdoba, dará señal realizada a las televisiones que lo hayan solicitado y comenzará su programa especial a las 18,30 horas. A partir de ese momento, durante unas cinco horas, alternará la emisión del Magno también por Andalucía TV.

María José Sánchez y José Antonio Luque, con los comentarios de Gonzalo Herreros y Antonio Capdevila, serán los encargados de narrar todo lo que acontezca en la carrera oficial. Igualmente, Susana Ruiz y Fidel del Campo estarán en sendos puntos de directo a lo largo del recorrido procesional. La señal será realizada por Juan A. Valentín-Gamazo, con la producción de José Gil y Blanca Garrido.

Dos drones, una grúa telescópica, una cabeza caliente y una docena de cámaras formarán parte del dispositivo desplegado por la televisión pública andaluza en colaboración con el Cabildo Catedral.

Esa misma señal será llevada a todo el mundo a través de CanalSur Más, la plataforma de contenidos digitales bajo demanda de Canal Sur Radio y Televisión.

Por su parte, Canal Sur Radio estará casi siete horas en directo, en emisión regional, para ofrecer los sonidos del Magno de Córdoba. Desde las 17,30 horas y hasta la madrugada del domingo 12 de octubre, el equipo de 'Paso a Paso', coordinado por Antonio Gómez Postigo, informará al detalle de lo que acontezca en la carrera oficial, junto con Rafael Fernández, Miguel Ángel de Abajo y Jesús Reina, además de Ángel Varo e Irene Gallardo.