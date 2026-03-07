Canal Sur RTVA celebra con una programación especial el Día Internacional de la Mujer

Archivo - Manifestantes durante las marchas con motivo del 8M. 07 de marzo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). Manifestaciones de UGT y CCOO Andalucía con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión, Andalucía Televisión, Canal Sur Radio y CanalSur Más van a conmemorar el 8 de marzo. Para ello, desde el pasado día 5 y hasta el próximo día 10, mantendrán en todos sus canales una programación especial en la que se quiere resaltar el papel y la aportación de las mujeres a la historia.

Por otro lado, también se pretende que con esta programación se pueda reivindicar la igualdad como "motor de desarrollo de todas las sociedades". Según ha informado el programa en una nota, por este motivo durante este fin de semana los programas e informativos pondrán nombre de mujer y dedicará sus espacios de este sábado y domingo a resaltar el papel de la mujer.

Especiales en programas como 'Enredados' traen a la audiencia nombres de mujeres que han cambiado la historia, 'Los reporteros' destina uno de sus reportajes para hablar de mujer y discapacidad, "No dejes de soñar", de Manu Sánchez, contiene grandes sorpresas donde las mujeres son protagonistas, y el 8M, programas como 'Salud al día' llevará a la audiencia hasta Almería para hablar de mujer y salud, 'Solidarios' hablará de mujer y arte, 'Los repobladores' acercarán a los andaluces hasta un pueblo de Málaga y otro de Huelva, con dos emprendedoras como protagonistas, 'Tierra y Mar' hablará del papel de la mujer en el sector primario y, por la tarde, el cine también tendrá nombre de mujer con la emisión de la cinta 'La directora de orquesta'.

En Andalucía televisión, que durante toda esta semana lleva emitiendo documentales con nombre de mujer como la Xirgu, Mariana Pineda, Mujeres de Cántico o Carmen de Burgos se unirá también este fin de semana a la celebración del 8 de marzo. Para ello, el domingo por la noche se emite 'La Singla' y también habrá espacio para hablar de María Manrique o de Fanny Medina y 'Al Sur Conciertos' dedicará su emisión a la aportación de las mujeres a la música.

CANAL SUR RADIO

Con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M), Canal Sur Radio ha desarrollado una programación especial en distintos espacios de su parrilla con el objetivo de visibilizar el papel de la mujer en la sociedad, la cultura, la ciencia, el deporte y la comunicación, en línea con la misión de servicio público de la radio autonómica andaluza.

A través de entrevistas, secciones temáticas y programas especiales, la cadena ha ofrecido durante los días previos al 8 de marzo contenidos centrados en el talento, la trayectoria y las aportaciones de mujeres relevantes en distintos ámbitos, así como en el análisis de los retos pendientes en materia de igualdad.

La programación ha implicado a diversos programas de la emisora, que han abordado la efeméride desde perspectivas complementarias: histórica, cultural, científica, social o educativa.

LA MAÑANA DE ANDALUCÍA CON JESÚS VIGORRA

El programa ha dedicado parte de su programación en la semana previa al 8M a destacar el papel de la mujer en la historia, la cultura y la sociedad. Entre las invitadas ha estado Cristina Rosillo, catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla y especialista internacional en la República Romana, quien presentó su ensayo "Romanas. Voces rescatadas", un trabajo que recupera testimonios femeninos de la antigua Roma y reivindica el papel de las mujeres en la construcción de la historia. También ha participado Candela Fernández, protagonista de la obra teatral "Leonor vive", centrada en la figura de la reina Leonor de Castilla y en la reivindicación del papel de las mujeres en la historia.

La cantante Luz Casal visitó igualmente el programa para presentar su concierto con motivo del 8M en el Cartuja Center de Sevilla. Además, la sección "Somos unos antiguos", de Ángela López, ha estado dedicada a recordar a mujeres andaluzas que marcaron hitos en distintos momentos de la historia.