Canal Sur Televisión destaca su amplia oferta de cine para el día de Año Nuevo

Fotograma de una de las películas que proyecta Canal Sur Televisión este jueves 1 de enero. - CANAL SUR

SEVILLA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este jueves 1 de enero, Canal Sur Televisión ofrece una diversa cartelera de cine para todos los públicos. Aventuras, historias épicas y de superación, héroes de barrio y del Olimpo se unen "para empezar el año en familia y disfrutando de las mejores películas", como destaca el ente televisivo en un comunicado.

La cinta 'Pelé, el nacimiento de una leyenda' será la primera que se proyecte (10,55 horas). En ella se narra la juventud del futbolista brasileño y su ascensión al estrellato, así como su liderazgo en la selección que conquistó el Mundial de fútbol de 1958 con tan solo 17 años. Forjado en las favelas de Río de Janeiro, Edson Arantes do Nascimento es considerado como el mejor futbolista de todos los tiempos.

'Héroes de barrio' (12,40 horas) relata la historia de Paula, una niña que juega en un equipo de fútbol infantil femenino y pide a su padre, Luis, que le traiga a final de temporada al jugador del Betis, Joaquín, de quién este finge ser un buen amigo. Luis se apoya en el abuelo, un exboxeador, y en su amigo Lito para cumplir el sueño de Paula y recuperar así el amor de su exmujer, que ahora vive con una nueva pareja.

Por su parte, 'Rey Arturo. La leyenda de Excalibur' (15,25 horas) se basa en la historia de Arturo, joven intrépido que dirige a su pandilla por los callejones de Londonium. Tras sacar la espada de Excalibur, se verá obligado a tomar algunas duras decisiones. Junto a una misteriosa mujer llamada Guinevere, deberá aprender a manejar la espada, vencer a sus demonios y unir al pueblo para derrotar al tirano Vortigern, quien robó su corona y asesinó a sus padres antes de convertirse en rey. Adaptación del mito inglés de Guy Ritchie de 2017.

Más tarde, a las 17,30 horas, se emitirá 'Apolo 13'. Ron Howard dirige la historia del viaje del Apolo XIII a la Luna en abril de 1970. Cuando está a punto de llegar a su destino, se produce una explosión en el espacio que les hace perder oxígeno y, además, cambia el rumbo de la nave. La situación de los tripulantes se hace desesperada cuando el oxígeno empieza a agotarse. Mientras tanto, el mundo entero vive pendiente del desenlace de tan angustiosa aventura.

Por último, en 'Immortals' (22,45 horas) se muestra un "terrible peligro" que amenaza la Tierra. "Enloquecido por el poder, el brutal rey Hiperión (Mickey Rourke) ha declarado la guerra a los hombres". Después de reunir a un ejército "sediento de sangre" formado por soldados que él mismo mandó desfigurar, Hiperión quema Grecia mientras busca un arma de poder inconcebible: el legendario arco Epiro, hecho por Ares en el Olimpo.

'La historia interminable' cerrará esta oferta de cine (00,25 horas). Escondido en el desván de su colegio, Bastian devora durante las horas de clase un libro enigmático, 'La historia interminable', que relata la paulatina destrucción del Reino de Fantasía. Una especie de 'Nada' misteriosa destruye el país y a las criaturas que lo habitan. A medida que avanza en la lectura, Bastian se da cuenta de que la salvación de Fantasía depende de él; de que consiga entrar dentro del libro.