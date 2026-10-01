Canal Sur Televisión registra el mejor mes de septiembre en audiencia desde 2011 con un 9,8% de cuota de pantalla

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SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión ha cerrado el mes de septiembre con el 9,8% de share, resultado que le permite mejorar su mejor marca en un mes de septiembre de los últimos doce años y le coloca en tercera posición de cadenas en Andalucía, además de situarse como la primera cadena entre las autonómicas tras elevar su resultado mensual en 9 décimas en relación a septiembre del pasado año.

Según ha detallado Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) en una nota, Canal Sur Televisión ha experimentado un crecimiento del 10% de cuota de pantalla, respecto a septiembre de 2025, que le ha posibilitado colocarse como tercera televisión en Andalucía, empatada con 'Telecinco'

Asimismo, en el análisis mensual por franjas horarias ha destacado sobre todas la franja de 18,00 a 20,00 horas de la tarde que, a su vez, ha cerrado el mes con un 14,4% de cuota de pantalla liderando tanto en Andalucía como entre las televisiones autonómicas.

Respecto a la franja horaria de las 14,00 a 17,00 horas, la televisión pública de Andalucía ha mejorado "ampliamente" sus resultados, tras alcanzar un 9,2% de cuota de pantalla. Además, el canal andaluz ha conseguido un "reseñable" 9,5% que ha logrado el 'prime time' de 20,30 a 24,00 horas.

En este contexto, el resultado sugiere los buenos registros que ha logrado el canal andaluz entre las principales franjas horarias del día, los cuales han afianzado a la cadena de Andalucía como la tercera cadena del ranking autonómico.

PROGRAMAS Y ESPACIOS DE CANAL SUR TELEVISIÓN

Respecto a los principales programas y espacios de Canal Sur Televisión, la televisión pública de Andalucía han destacado los resultados de la franja de tarde, los informativos, el acceso al prime time, las retransmisiones, el entretenimiento y las tradiciones andaluzas.

El líder de septiembre en la cadena ha sido 'Noticias 1', que ha alcanzado un 9,3% de cuota de pantalla, con una audiencia media que sube hasta los 153.000 espectadores y un promedio diario acumulado de 261.000 espectadores. Por su parte, 'Noticias 2' se consolida entre las principales referencias informativas de la cadena con un 11,0% de share, alcanzando 286.000 espectadores de promedio diario acumulado.

A estos resultados se ha sumado el buen resultado de los informativos provinciales, que han a la parrilla de Canal Sur Televisión tras el parón veraniego y han logrado logran un 10,2% de cuota de pantalla consolidando su conexión con las audiencias de cada territorio.

A estos datos hay que añadir los 174.000 acumulados de promedio diario de 'Más mesa de análisis', 178.000 de 'Andalucía mediodía' o los 69.000 de 'Despierta Andalucía'. A su vez, el magacín 'Hoy en día' con Toñi Moreno ha aglutinado al 11,7% del mercado audiovisual andaluz y se ha convertido en la segunda opción en su franja de emisión.

Respecto a la franja de tarde, 'La Tarde, Aquí y Ahora' ha mantenido una destacada cuota del 13,6%, con 249.000 espectadores de audiencia media lo que le ha permite liderar su franja de emisión.

Por su parte, 'Andalucía Directo', refrenda su liderazgo en las tardes andaluzas con el 14,8% de cuota de pantalla, 224.000 espectadores de audiencia media y 539.000 de audiencia acumulada de promedio diario. Además, "Cómetelo" ha registrado un 12,1% de share, con 259.000 personas.

FORTALEZA DEL PRIME-TIME

En el acceso al prime-time ha destacado 'Atrápame si puedes', que ha hecho frente a la gran competencia existente en esta franja con un 11,1% de share y 240.000 espectadores de media, superando a cadenas como 'La1' y 'Telecinco' en dicha franja.

Tras el concurso, destaca el 11,6% de 'Andalucía por el mundo', el 8,3% en la noche de los viernes de 'El show de Bertín', los más de 360.000 espectadores de audiencia acumulada de promedio en sus emisiones de "Andalucía 360" y de 'Andalucía a dedo', y los 350.000 de 'La terraza del verano' en la noche de los sábados.

Durante los fines de semana y la programación especial ha destacado el 11,0% de cuota de 'Tierra y mar', el 9,6% de las retransmisiones de la 'Santa Misa' o el 7,9% de 'Los reporteros' entre otros programas.

Asimismo, las corridas de toros alcanzan un 17,2% de cuota de pantalla, mientras que la novillada registra un 15,5%. 'Toros para toros' ha liderado el mercado con un 11,5% de share.

La programación especial ha despertado el interés de los andaluces con 'La exhibición de enganches de Ronda' y su 12,2% de cuota de pantalla, mientras que el 'Especial Cristo de la Luz' ha registrado un 8,4%, contribuyendo ambos espacios a acercar a la audiencia acontecimientos vinculados a la cultura, las tradiciones y la identidad de Andalucía.

Los datos del mes de septiembre han reflejado la capacidad de Canal Sur Televisión para mantener una programación vinculada a los intereses de la audiencia andaluza.