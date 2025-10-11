Canal Sur Televisión retransmitirá este domingo en directo el desfile militar del día de la Fiesta Nacional

Archivo - Militares durante el acto solemne de homenaje a la Bandera Nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en la Plaza de Cánovas del Castillo, a 12 de octubre de 2024, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Los Servicios Informativos de Canal Sur Televisión ofrecerán este domingo, 12 de octubre, en directo, a partir de las 10,45 horas, un programa especial conducido por el periodista Luis Javier López dedicado a todo lo que acontezca durante el desfile militar del Día de la Fiesta Nacional 2025, que estará presidido en Madrid por los Reyes de España.

Casi 4.000 integrantes de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado participarán en este acto, que recorrerá los madrileños Paseo del Prado y Paseo de Recoletos para finalizar en la Plaza de Colón de la capital española, según ha detallado la RTVA en un comunicado.

La narración contará con los expertos comentarios de Julio Serrano Carranza, coronel del Ejército del Aire y del Espacio (retirado), a quien acompañarán en esa tarea el comandante del Ejército del Aire y del Espacio José Martínez Álvarez --en excedencia-- y la sargento de la Armada (Reservista Voluntaria de ARES) Marina Arrimadas García.