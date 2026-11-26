El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un acto de campaña del PP de cara a las Elecciones Generales del 29N, en la Caja Mágica, a 25 de noviembre de 2026, en Madrid. (Foto de archivo). - A. Pérez Meca - Europa Press

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión emitirá este viernes, 27 de noviembre, a las 21,30 horas, una entrevista al líder y candidato del PP a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo. Esta entrevista se incluye en el Plan de Cobertura Electoral de la cadena pública andaluza aprobado por el consejo de administración de la RTVA de cara a la cita del 29N, según se recuerda en un comunicado en el que se precisa que será la periodista Carmen Millán la encargada de conducir este espacio.

Además, la entrevista a Núñez Feijóo se emitirá en simultáneo por Canal Sur Radio, según informan desde la RTVA, desde donde han aclarado además que la radio y televisión públicas andaluzas han invitado también a estas entrevistas de 25 minutos de duración emitidas en 'prime time' durante la campaña electoral a los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE, Vox, Frente Amplio y Podemos.

El candidato del PSOE a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha declinado la invitación" a participar en estas entrevistas "por motivos de agenda", mientras que las entrevistas con las candidatas de Podemos, Irene Montero, y del Frente Amplio, Ada Colau, y al líder de Vox, Santiago Abascal, ya se emitieron los pasados días 15, 17 y 20 de noviembre, respectivamente.

De esta manera, las emisiones se han realizado "en orden de menor a mayor representatividad" de los partidos a los que pertenecen los candidatos, y todas las entrevistas realizadas, así como los programas especiales emitidos con motivo las elecciones generales del 29N están disponibles en la plataforma 'CanalSur Más'.