Canal Sur y Unicef Comité Andalucía se unen por los derechos de la Infancia

Imagen del spot realizado por RTVA junto a Unicef por el Día Mundial de la Infancia. - CANAL SUR

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Desde el lunes 17 de noviembre hasta el domingo 23, Unicef y Canal Sur se unirán en una semana por la infancia que tendrá "como punto álgido" la celebración, el jueves 20 de noviembre, del Día Mundial de la Infancia.

Según ha informado la cadena en un comunicado, esta iniciativa se engloba dentro del "compromiso social y el objetivo de servicio público de RTVA, que mantiene con Unicef un acuerdo de colaboración desde 2007".

Bajo el lema lema 'Enciéndete por los derechos de la infancia' y con una programación especial en la radio y la televisión, se abordarán los principales retos que afronta la infancia en España y en el mundo y se dará voz a los protagonistas en distintos espacios informativos y de entretenimiento, para reclamar que se cumplan sus derechos.

Así, rostros de Canal Sur Televisión como Enrique Sánchez, amigo de Unicef Comité Andalucía, o los periodistas Juan Carlos Roldán y Blanca Rodríguez, han protagonizado el spot con el que la cadena quiere llamar la atención sobre la importancia de la salud mental de la infancia y adolescencia, "los peligros que enfrentan en un mundo digital hiperconectado o las amenazas a la supervivencia que afrontan millones de niños y niñas en otros lugares del mundo, donde crisis, desastres naturales, guerras o hambre amenazan su futuro y su vida".

"Durante décadas, el mundo ha defendido los derechos de los niños pero nos encontramos en un contexto mundial en el que estos derechos están bajo constantes ataques, oscureciendo el futuro de millones de niños y niñas", ha asegurado Unicef, al tiempo que ha añadido que "lo que antes se aceptaba universalmente, ahora se cuestiona. El autoritarismo, la desinformación y la deshumanización se están extendiendo, mientras que la pobreza, los conflictos, las crisis climáticas, la pobreza y los drásticos recortes en la financiación destinada a la infancia están poniendo en peligro las vidas y el futuro de los jóvenes, justo cuando más necesitan nuestra ayuda".

Canal Sur Radio y Televisión y Unicef Comité Andalucía han renovado por ello, un año más, su compromiso con los derechos de la Infancia, ante "un mundo salpicado de crisis y emergencias, que se vuelve cada día más oscuro para el futuro de la infancia, con continuas violaciones de sus derechos".

En este sentido, durante esta semana la radio y la televisión ofrecerán distintas posibilidades para hablar de los retos a los que hacen frente los niños y las niñas y el trabajo que realiza Unicef para garantizar su bienestar.

En Canal Sur Televisión, el lunes 17 de noviembre, cuando empieza la campaña, 'Despierta Andalucía' entrevistará a José María Vera, director ejecutivo de Unicef España, para presentar la semana por la infancia y abordar las cuestiones de más actualidad, tal y como ha señalado el citado comunicado.

Desde el mismo día los Informativos CSN1 y CSN2 incluirán píldoras informativas de actualidad sobre los retos y violaciones a los derechos de la infancia en el mundo.

En 'Hoy en Día', Ana Hinestrosa hablará el martes 18 con chicos y chicas invitados al programa, sobre "los peligros de un mundo hiperconectado y como la tecnología está impactando en sus vidas y en su salud mental".

El jueves 20, por su parte, Enrique Sánchez, Amigo de Unicef, hablará de infancia y derechos a lo largo de su presentación del día en 'Cómetelo'.

Y el domingo 23 de noviembre, 'Parlamento Andaluz' ofrecerá "lo más destacado del Parlamento Infantil de Andalucía", que se celebra en la Cámara andaluza el jueves 20.

Por su paret, la radio pública andaluza "también se volcará con la iniciativa" y 'La Mañana de Andalucía', con Jesús Vigorra, entrevistará a la coordinadora de Unicef Andalucía, Mercedes García Ayuso, que presentará el mismo lunes 17 de noviembre la semana de la infancia en Canal Sur.

El miércoles 19, en 'Andalucía Ahora' Javier Benítez hablará del nuevo informe sobre el impacto de la tecnología en la infancia con García Ayuso y la profesora de la UPO experta en bulliyng, Blanca López .

El Día Mundial de la Infancia, en 'Andalucía a las dos', se hablará del Parlamento infantil de Andalucía y de las movilizaciones que se realizarán por toda Andalucía.

Por la tarde, en 'El mirador de Andalucía', espacio informativo presentado con Natalia Barnés, se profundizará en la celebración de este día en Andalucía y cuáles son las principales reivindicaciones de la infancia andaluza que ha pasado el testigo a sus responsables políticos en el Parlamento andaluz.

La radio y la televisión públicas de Andalucía y Unicef España colaboran desde 2004 para defender y promover los derechos de la Infancia en Andalucía y en todo el mundo y mantienen un convenio marco de colaboración desde 2007, que renovaron a principios de este 2025.