Candidatos del PP de Córdoba abordan con ATA medidas de su programa electoral dirigidas a los autónomos

Los candidatos del PP con responsables de ATA en la sede de la asociación en Córdoba. - PP

CÓRDOBA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos del PP por Córdoba al Senado Lola Blanco y Florentino Santos, junto al candidato popular por la provincia al Congreso Miguel Ángel Torrico, han mantenido este miércoles un encuentro con responsables de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), para presentarles y abordar las medidas dirigidas al colectivo de trabajadores por cuenta propia recogidas en el programa electoral del PP.

En declaraciones a los medios de comunicación, Lola Blanco ha destacado la importancia de "escuchar a quienes emprenden y generan actividad económica", subrayando que el objetivo de estas propuestas es "acompañar y proteger a los autónomos en el desarrollo de su actividad", asegurando que acudían a la reunión para "trabajar y escuchar", con la intención, ya desde las Cortes, de "dar voz a quienes se levantan cada día, levantan la persiana y hacen un enorme esfuerzo para sacar adelante su empresa, su negocio y sus proyectos".

Entre las medidas presentadas, Blanco ha puesto el acento en "la cuota cero, una iniciativa pionera" en Andalucía que se plantea como modelo a exportar al conjunto del país, así como en la propuesta de que "los trabajadores autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros puedan quedar exentos de IVA", explicando que "son medidas de apoyo, de ayuda y de acompañamiento, que nacen de escuchar al colectivo y de incorporar sus demandas a nuestro programa".

Por su parte, Florentino Santos ha incidido en "el esfuerzo añadido que supone trabajar por cuenta propia, ya que los autónomos deben atender, tanto el ejercicio de su actividad profesional como la gestión de sus negocios", añadiendo que "los autónomos son una raza especial porque hacen un esfuerzo adicional por emprender y gestionar un negocio. Son dos esfuerzos y tenemos la obligación de acompañarlos en todo lo que pueda resultar beneficioso para ellos, porque ellos son motor de desarrollo económico para nuestros municipios".

En materia de empleo, el candidato al Senado ha anunciado propuestas para incentivar la contratación mediante bonificaciones de las cuotas empresariales, que serán "del 100% para la contratación del primer trabajador y del 50% para el segundo", en el marco de una iniciativa destinada a "respaldar a quienes generan empleo y contribuyen al desarrollo económico y social".

También ha señalado la necesidad de "ofrecer respuestas a una de las demandas tradicionales del colectivo", como es "la protección de los negocios cuando el autónomo atraviesa una enfermedad". En este sentido, ha planteado "la bonificación de la cuota de autónomos durante las situaciones de baja por enfermedad, con el propósito de reducir la carga económica en esos momentos".

La "simplificación administrativa" constituye otro de los ejes de las propuestas del PP y, a este respecto, Florentino Santos ha defendido "reducir a la mitad las obligaciones de presentación, pasando de cuatro a dos, para disminuir la carga burocrática y facilitar la gestión diaria de los negocios", porque en el PP quieren "que la gestión que realizan los autónomos esté acompañada por una Administración que les ayude, que simplifique los trámites y que no se convierta en una dificultad añadida".

Durante el encuentro también se ha puesto de manifiesto la realidad económica que afronta una parte importante del colectivo. Según los datos facilitados por ATA, "el 63% de los trabajadores autónomos no ingresa en su hogar ni siquiera el equivalente al Salario Mínimo Interprofesional, una cifra que refleja las dificultades económicas a las que se enfrentan muchos profesionales por cuenta propia".

Lola Blanco y Florentino Santos han coincidido en señalar que las medidas planteadas responden a "la voluntad de atender las necesidades reales de los trabajadores autónomos, reforzar su protección, facilitar el emprendimiento y respaldar su capacidad para generar empleo". Así, se trata de un conjunto de propuestas que "sitúa el diálogo con el sector y la reducción de las dificultades que afectan a su actividad como elementos centrales de la política de apoyo al trabajo autónomo".