La cantautora Zahara actuará el 24 de enero en la Sala Impala de Córdoba dentro de su gira 'Lento Ternura Salas'

Cartel del concierto de Zahara en Córdoba. - CRASH MUSIC

CÓRDOBA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cantante y compositora jiennense Zahara actuará el próximo sábado 24 de enero, a partir de las 22,30 horas, en la Sala Impala de Córdoba dentro de su gira 'Lento Ternura Salas', donde no solo presentará las nuevas canciones de 'Lento Ternura', sino que también recordará muchos de sus 'hits' más conocidos.

Según informa la promotora Crash Music en su web, consultada por Europa Press, después de "una intensa gira en festivales", la artista andaluza regresa a las salas, "el escenario donde se crece y más disfruta" y a las que llega con una nueva gira que promete "un show renovado".

Así las cosas, en el nuevo tour, los asistentes podrán disfrutar de "una Zahara 100% liberada" que promete un "concierto enérgico y salvaje, en el que convivirán todos los géneros que la de Úbeda domina a la perfección". Además, no faltarán sus canciones pop más icónicas, un inesperado viaje por su vertiente más rockera y una catarsis final de bombo a negras "para la que hay que llegar bien hidratados".

Después de más de 20 años de trayectoria, Zahara "ya no tiene nada que demostrar" y su principal objetivo es "hacer disfrutar a los suyos y contagiarlos de su libertad sobre las tablas" en cada una de las actuaciones que lleva a cabo.

Tras Córdoba, la cantautora jiennense tiene programados conciertos en diferentes ciudades de España como Atarfe (Granada), Valencia, Málaga, Madrid, Albacete, Barcelona y Gandía (Valencia).

Las entradas para el concierto en Córdoba tienen un precio de 27,50 euros y se pueden adquirir en la página web 'https://entradas.crashmusic.es/event/concierto-de-zahara-cor...'.