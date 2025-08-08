Capturan en Zamoranos, aldea de Priego de Córdoba, una culebra de escalera de 1,5 metros cuando entraba en una casa

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

Agentes del Seprona de la Guardia Civil han capturado en la aldea de Zamoranos, en Priego de Córdoba, y liberado posteriormente en su medio natural, un ejemplar adulto de culebra de escalera ('Rhinechis scalaris) de cuerpo robusto y de aproximadamente de 1,5 metros de longitud, que intentaba entrar en una vivienda.

Según informa la Benemérita en una nota, el Seprona en Rute (Córdoba) tuvo conocimiento el pasado día 31 de julio, a través del aviso de una mujer, que se mostraba nerviosa y conducía un vehículo en el que también viajaba un menor, de que una serpiente de grandes dimensiones intentaba entrar en el domicilio de una persona de avanzada edad.

Por ello, la patrulla del Seprona se desplazó al lugar indicado y, tras tranquilizar a los vecinos que se encontraban en la zona, procedieron con los medios necesarios a la captura del citado reptil, que resultó ser un ejemplar adulto de culebra de escalera. Con cuerpo robusto y de aproximadamente de 1,5 metros de longitud, el espécimen, que no es venenoso, se mostraba estresado y agresivo durante su captura con una pinza apta para reptiles.

En un primer examen superficial del animal, los guardias civiles no observaron aparentemente ninguna anomalía o herida, por lo que procedieron a introducirla en una caja para transportarla a su medio natural, donde fue liberada. Dicho reptil es una especie autóctona de la zona.