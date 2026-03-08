Cardenete, sobre IA e informes de fiscalización: "Ya no tiene sentido en el siglo XXI a auditores revisando balances"

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Alejandro Cardenete, durante su entrevista con Europa Press. - María José López - Europa Press

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Alejandro Cardenete, defiende la incorporación de la inteligencia artificial (IA) a los informes de fiscalización que hace la institución que preside porque "podríamos realizar ese cribado permanente de una forma mucho más amplia y por tanto vamos a incrementar también la profundidad".

Argumenta entonces que "ya no tiene sentido en el siglo XXI que yo tenga un auditor mirando una pantalla revisando balances", convencido de que "eso lo tiene que hacer ya una máquina, a la que se le diga qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que mirarlo".

Cardenete augura la contribución de la inteligencia artificial a que "se acortarán los plazos" de elaboración de los informes y de igual forma se propiciará que "deje de tener sentido que un presidente de la Cámara de Cuentas presente un informe de ocho años atrás".

"He tenido que presentar en el Parlamento informes de 2018 y no tiene sentido", apostilla en este sentido. Cardenete sostiene que su "obsesión" durante estos dos años de mandato "ha sido acortar los plazos", con la premisa de que "los informes tienen que ser cercanos en el tiempo, si no, no tienen sentido".

En una entrevista con Europa Press se muestra convencido de que "éste será el futuro y no quiere decir que los auditores físicos o las auditoras físicas no tengan que estar", por cuanto admite igualmente que "todo eso tiene que ser revisado", ya que reconoce también que "hay que tener mucho cuidado con la IA" porque "estamos viendo casos donde el uso masivo o sin control está generando problemas".

Defiende que, dentro de las directrices del Plan Estratégico 2023-2026 de la institución, "hemos sacado de estos muros del Hospital de las Cinco Llagas los plenos de la Cámara", y que "estamos dando los pasos para ser, en estos momentos, seguramente, los primeros en España, entre los otros 13 órganos de control externo, incluido el Tribunal de Cuentas de España, que vamos a empezar el uso de la inteligencia artificial de forma no masiva, pero en el día a día va a empezar a aparecer".

Explica entonces que "el año pasado se nos hizo una consultoría para que se detectaran los casos de uso que podemos empezar a implementar" y apunta que "empezaremos con la parte de entidades locales".

Esgrime que "esa información se descarga en un portal que controla el Tribunal de Cuentas, pero que viene toda la información descargable y a partir de ahí empezar a generar muchos más informes y más profundos".

CIENTO VEINTE FUNCIONARIOS PARA EVALUAR 60.000 MILLONES

Blande la limitación de recursos humanos para afrontar un trabajo de fiscalización que sitúa en "unos 60.000 millones de euros", tarea para la que dispone de 120 funcionarios, y ante este reto señala la disyuntiva de que "o aumentamos nuestra capacidad vía nuevas tecnologías o solamente con personal es insuficiente", antes de explicar que las ofertas de empleo harán crecer en un 10% la actual plantilla de 120 integrantes.

Reconoce la necesidad de revisar "parte de la cultura de nuestros auditores" porque "hay que reciclar a nuestros auditores en cuestiones que hace tres, cuatro años, ni siquiera se podía hablar de esto".

Explica entonces que "comenzamos a introducir en esta oferta pública temarios relativos a la inteligencia artificial y queremos incluso ir incorporando perfiles que no sean el tradicional de un auditor, es decir, que viene de un grado de Administración de Empresa, de Economía, de Derecho y empezar a introducir otro tipo de perfiles como pueden ser ingenieros".

Entre los avances en el modo de trabajo de la Cámara de Cuentas apunta la firma de un convenio con la Intervención General de la Junta de Andalucía para que "se nos permita entrar en el programa Giro, que es el programa informático de la Junta de Andalucía para todos sus cobros y pagos y que de esa forma no tengamos que estar pidiendo envíos de material digital por correo electrónico, por valija o como sea, para ir viendo cada uno de los estados financieros".

"Eso permitiría entrar como usuario, no para tocar nada lógicamente, sino para visualizar allí todo el proceso y de esa forma que se pudieran cotar los plazos", precisa en este sentido.

Explica el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía las funciones de su organismo fiscalizar para precisar que "no somos la Intervención General, no somos la Agencia Tributaria, no somos la Fiscalía" y por ello "lo que intentamos es poder ayudar a que eso mejore".

"Nuestras fiscalizaciones no son solamente financieras, tenemos operativas, ver el funcionamiento de un tipo de política o de cumplimiento de legalidad por ejemplo como sucede en un informe sobre el sistema de trasplante de órganos", continúa explicando sobre la naturaleza de los trabajos de la Cámara de Cuentas.

Ahonda en que los hallazgos de su organismo fiscalizador "no es buscar el problema, el problemita o incluso la supuesta responsabilidad contable, que también, que para eso se envía o a la Fiscalía o se envía al Tribunal de Cuentas para que se analice, sino en positivo, para mejorar la gestión".

TRES AÑOS MÁS EN LA CÁMARA DE CUENTAS

En marzo de 2027 Cardenete cumplirá su primer mandato como presidente de la Cámara de Cuentas, que podría renovar por otro periodo más de tres años. Precisa que "lo primero, son tres años más de consejero", antes de recordar que "cada tres años de los siete consejeros una vez cambian cuatro y otra vez cambian tres".

"Tengo una responsabilidad aquí, estoy en la Cámara, estoy disfrutando porque como economista para mí esto es un reto precioso. Como economista y como catedrático jamás pensé que pudiera tener yo este desarrollo profesional. Hace más de 25 años que perdí a mi padre y muchas veces me acuerdo de él sobre qué pensaría viendo lo que ha sido el desarrollo profesional de su hijo".

Cuando se le pregunta si mientras esté en la Cámara de Cuentas sea esta institución una especie de banquillo para que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lo tenga en cuenta como un potencial consejero, replica que "eso habrá que preguntárselo a él", y recuerda entonces que "con el presidente tuve la oportunidad de participar en aquel gobierno tan histórico que fue la legislatura anterior".

Asegura que "con mucha ilusión entré en ese gobierno", donde primero fue viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local (enero de 2019-abril de 2022), "donde me tocó manejar una Consejería muy grande, después como consejero (abril de 2022), que para mí fue muy duro porque me tocó en un momento muy complicado porque fue sustituir a Javier Imbroda, que había fallecido".

"Una vez que se acabó volví a mi Cátedra", sigue relatando sobre su trayectoria institucional y recuerda que "estoy en la Cámara de Cuentas porque el presidente me llamó para proponerme como consejero y después el pleno me eligió presidente".

"Yo soy un académico y se me nota en mi forma de hablar, en cómo presento los informes y cómo gestiono y explico las cosas a mi equipo, ésa es mi vocación", continúa argumentando Cardenete, antes de zanjar esta hipótesis sobre su futuro precisando que "ahora mismo lo que tengo es lo que tengo".