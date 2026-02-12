Un catálogo reúne la oferta ecoturista del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén)

Presentación del Catálogo Profesional de Empresas de Ecoturismo del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Catálogo Profesional de Empresas de Ecoturismo del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas es la nueva herramienta promovida por la Diputación de Jaén, de la mano de la Asociación de Turismo Sostenible, que reúne la oferta ecoturística de este espacio natura. Recoge un total de 39 servicios que se ofrecen en este parque natural prestados por una treintena de empresas.

En la presentación del catálogo, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha subrayado que se trata de un instrumento que "va a facilitar y hacer más interesante la visita a uno de los principales motores turísticos de la provincia jiennense: el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas".

La elaboración de esta publicación, que se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, se ha completado con la creación de 37 nuevas experiencias de ecoturismo impulsadas por estas empresas, que se han incorporado así a la oferta del Club de Ecoturismo de España.

Al respecto, el presidente de la Diputación se ha mostrado "convencido de que va a haber un antes y un después de la puesta en marcha de los distintos planes de Sostenibilidad Turística en Destino que estamos ejecutando en este momento en la provincia de Jaén, financiados con los fondos europeos Next Generation que gestiona el Gobierno de España a través, en este caso, del Gobierno autonómico".

En esta línea, Reyes ha valorado la capacidad de la provincia a la hora de "aprovechar oportunidades como ésta, porque estas ayudas europeas que hemos captado son de concurrencia competitiva". Uno de los proyectos que "es un claro ejemplo de esto es el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, que con un presupuesto de 2,3 millones de euros estamos ejecutando en la actualidad".

Para su desarrollo, Reyes ha agradecido a la Asociación de Empresarios de Turismo Sostenible de este espacio natural su "total disponibilidad, su perspectiva y esa visión que tienen, que han hecho que hoy estemos donde estamos". Uno de los frutos de este trabajo de colaboración ha sido esta guía de ecoturismo que "se convierte en una herramienta fundamental para aquellos y aquellas que quieran venir a visitarnos".

Se trata de una publicación de carácter digital que se ha realizado en español y en inglés y que "permite conocer cuál es la oferta de turismo sostenible en un espacio singular como es el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, el más grande de España y el segundo más grande de Europa, y también planificar una visita desde tu casa una vez que se conoce esa rica y variada oferta con la que contamos en este parque natural".

En el acto, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha puesto en valor la llegada de fondos europeos a la provincia para renovar y mejorar la oferta turística jiennense, mientras que el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, José Ayala, se ha centrado en resaltar que el turismo jiennense está viviendo uno de sus mejores momentos y que hay que incidir en el modelo de calidad en el que se está trabajando en la actualidad.

Ayala, ha subrayado el compromiso del Gobierno andaluz con el desarrollo territorial de la provincia a través de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), como herramienta en el camino de la transición hacia el turismo sostenible y regenerativo al servicio del reto demográfico y de la profesionalización del sector.

"Este empuje a los planes de la provincia va a permitir que la base de crecimiento del sector turístico será sólida en los próximos años", ha subrayado Ayala, quien ha aludido a la importancia de la creación de este catálogo profesional de empresas y experiencias "como parte fundamental para la comercialización y difusión del destino".

Respecto a esta iniciativa, el vicepresidente de la Asociación de Ecoturismo en España, Jesús Pozuelo, ha agradecido a las distintas administraciones su apoyo para realizar un catálogo que "es una oportunidad que se le abre al empresariado, porque es un paso más, no el final de un recorrido, ya que cuando uno ve esta publicación se da cuenta del potencial desde el punto de vista ecoturístico que hay en el parque".

En este sentido, ha señalado que "la entrada en la plataforma soy ecoturista permite dirigirse a otros mercados y también a los internacionales, y ahora es cuestión ya de que en el destino tanto el empresariado como las administraciones públicas se aprovechen de todas estas herramientas que este Plan de Sostenibilidad Turística está generando".

En esta dirección se ha manifestado también el presidente de la Asociación de Turismo Sostenible del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, José Ordóñez, quien ha remarcado que ello son "los máximos beneficiados de este plan, que hemos estado desarrollando codo con codo con el personal técnico de la Diputación".

Sobre esta labor, el presidente de la Asociación de Turismo Sostenible de este parque natural ha apostillado que "han sido dos años muy intensos", en los que ha destacado el cambio de perspectiva de los empresarios sobre el tema del ecoturismo y del turismo sostenible.

Este catálogo, que ha definido como "un elemento de venta y también para sentir lo que realmente es el parque natural", es uno de los resultados de este plan, "pero no su colofón", porque desde la asociación piensan en la continuidad y en "seguir con formaciones y demás actuaciones".