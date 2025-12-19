Cáritas Diocesana de Córdoba instala un 'Árbol de Navidad Solidario' para ayudar a familias vulnerables

Jesús Fernández (detrás, 4º dcha.), posa, junto a responsables, voluntarios y técnicos de Cáritas, junto al 'Árbol de Navidad Solidario'. - CÁRITAS DIOCESANA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Córdoba ha instalado este viernes, en el Bulevar de Gran Capitán y durante unas horas, un 'Árbol de Navidad Solidario', que ha llenado de corazones gracias a la solidaridad de los cordobeses, "para que tener una vida digna deje de ser una cuestión de suerte" y así poder ayudar a familias vulnerables.

De esta forma y según ha informado Cáritas Córdoba en una nota, en pleno tiempo de Adviento, la organización caritativa de la Iglesia Católica ha salido a la calle para llevar a cabo un acto de sensibilización y captación de fondos bajo el lema 'Tu corazón para tener una vida digna', junto a la estatua dedicada a Antonio Gala en el Bulevar del Gran Capitán.

La acción, en la que han tomado parte el obispo de Córdoba, Jesús Fernández; el delegado diocesano de Cáritas Diocesana de Córdoba, Antonio Reyes, y el director de Cáritas Diocesana de Córdoba, Darío Reina, ha consistido en la instalación del citado 'Árbol de Navidad Solidario', como "símbolo de esperanza y vida", y en el que cada persona que ha hecho un donativo ha podido colgar un corazón de fieltro en el árbol, "como gesto visible de su compromiso con las familias en situación de vulnerabilidad acompañadas por Cáritas".

Algunos de estos corazones han sido elaborados por personas participantes de la Casa de Acogida Madre del Redentor y de la Residencia Hogar San Pablo, convirtiendo el árbol en "un verdadero signo de comunidad y dignidad compartida".

Esta iniciativa ha pretendido "unir el espíritu navideño con el compromiso social y los valores cristianos de poner a los más necesitados en primer lugar". Por eso, los voluntarios y técnicos que han participado en esta iniciativa ha explicado durante el desarrollo de la actividad el destino de las donaciones y la misión de Cáritas, "fomentando una sensibilización directa y cercana".

En concreto, los fondos recogidos se destinarán íntegramente al Proyecto de Atención Primaria de Cáritas Diocesana de Córdoba, que "atiende necesidades básicas, como alimentación, vivienda, suministros, farmacia, material escolar y acompañamiento social a familias que atraviesan dificultades económicas".