Cáritas Jaén atendió a más de 5.000 temporeros en la provincia durante la campaña de la aceituna

Juan Raya, Rafael Ramos y Fátima Jerez presentan el balance de Cáritas sobre la atención a temporeros. - CÁRITAS JAÉN

JAÉN 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cáritas ha destinado más de 200.000 euros a la atención de más de 5.000 personas temporeras en la provincia de Jaén durante la campaña de recolección de aceituna 2025-2026, en lo que ha calificado como "un indudable esfuerzo económico y asistencial".

El vicario episcopal de Caridad y delegado de Cáritas, Juan Raya; el director de Cáritas Diocesana, Rafael Ramos, y la coordinadora de Cáritas Interparroquial de la capital, Fátima Jerez, han informado este martes del balance de este dispositivo.

Su presentación ha tenido lugar en el Centro de Día Santa Clara, Recurso del Programa de Personas sin Hogar que ha visto quintuplicadas las cifras de atención durante los picos asistenciales de la campaña, según ha informado Cáritas.

"Cuando dirigimos nuestra mirada a las cifras y a realidades vividas en los últimos meses, nosotros no vemos mano de obra. Nosotros vemos rostros, historias y esperanzas de personas, con nombres y apellidos, que caminan entre nosotros", ha dicho Raya. Al hilo, ha recordado que la acción de esta entidad se inspira en el Evangelio y "el temporero es ese Cristo forastero que pone a prueba la calidad" de la fe y la humanidad.

Ha añadido que "un trabajo es digno solo cuando va acompañado de una vivienda decente, un contrato justo y del respeto absoluto a la integridad del trabajador". "No podemos aceptar que el fruto de nuestra tierra sea recogido por manos que sufren la precariedad o el olvido. Mientras un solo temporero duerma en la calle o vea vulnerada su dignidad como persona, la misión de Cáritas seguirá siendo la de convertirse en una voz que clama por la justicia", ha asegurado.

Por su parte, el director de Cáritas Diocesana de Jaén ha precisado que, entre octubre de 2025 y enero de 2026, se ha destinado a esta atención 200.542,50 euros y ha resaltado el "factor humano" de las cifras: se ha "contado con el esfuerzo de 498 personas voluntarias y una treintena de trabajadores, 16 de ellos dedicados a tiempo completo a la atención a las personas temporeras".

Con respecto al perfil de las personas atendidas, el 98 por ciento son hombres y las edades van en su mayoría de los 20 a los 50 años. Las principales nacionalidades son Marruecos, Argelia, Senegal, Malí, Mauritania, Guinea Bisáu y Gambia.

NECESIDADES BÁSICAS

Ramos ha destacado la cobertura de necesidades básicas como un factor clave. Se han ofrecido 52.314 servicios de alimentación, correspondientes a 9.840 desayunos, 15.179 almuerzos y 25.101 cenas, cifras a las que se hay que sumar 2.184 bolsas y vales de alimentos.

En cuanto a ropa y calzado, se han facilitado 1.726 lotes. En materia de alojamiento, se registraron 2.326 pernoctaciones y en el apartado de higiene se han facilitado en torno a 3.000 servicios de ducha y se han entregado 1.657 kits de aseo.

Los dispositivos de calle, grupos de personas voluntarias que hacen salidas nocturnas, han contabilizado 3.591 atenciones. Además, ha habido 665 derivaciones a administraciones, servicios sociales comunitarios, centros de salud, fuerzas de seguridad y otras entidades.

Las partidas económicas más significativas son los casi 51.000 euros en alimentación y los casi 36.000 euros en ropa y calzado. "Para el funcionamiento de nuestros recursos ha sido necesario destinar 105.000 euros a personas contratadas, dedicadas parcial o íntegramente a la atención a temporeros, como cocineros, vigilantes y educadores, entre otros", ha explicado. También ha expresado su gratitud a las personas voluntarias y ha subrayado que, si se cuantificara todas las horas de voluntariado, "la cifra sería verdaderamente sorprendente".

CRISIS "AGENDADA"

Ramos ha valorado los esfuerzos de las administraciones públicas en las últimas décadas para "facilitar la atención, destinando recursos económicos y humanos". Sin embargo, "son insuficientes". "Es una crisis humanitaria agendada en el calendario a la que no se da la respuesta más adecuada, la que merece la dignidad que toda persona tiene por el mero hecho de serlo".

"Estamos fracasando si muchas de las personas que vienen a recoger nuestra aceituna son vistas como un problema en vez de una oportunidad", ha considerado el director de Cáritas, quien ha lamentado "la falta de flexibilidad" para la puesta en marcha del dispositivo especial de temporeros.

En este sentido, "sería deseable articular medidas y mecanismos organizativos" para "dar una respuesta rápida y adecuada a las necesidades, sin aferrarse a plazos prestablecidos, que en la práctica encorsetan y demoran la reacción ante la llegada".

Igualmente, ha señalado la necesidad de "solidaridad entre administraciones, que favorezca una respuesta coordinada y acorde". Para ello, ha abogado por espacios efectivos y útiles de coordinación, en los que tengan cabida instituciones, empresarios, sindicatos, entidades sociales y quien pueda sumarse para trabajar en una misma dirección, "con dotaciones presupuestarias adecuadas a las necesidades reales".

Ha identificado el alojamiento y los recursos residenciales como uno de los asuntos más preocupantes. Ha defendido una apertura coordinada de todos los albergues, así como la ampliación del tiempo de funcionamiento y la dotación económica para hacerlo posible, además de llamar "a la implicación de los empleadores, con una mayor concienciación sobre su responsabilidad a la hora de facilitar alojamiento".

Ramos ha pedido unidad de acción, dejando "a un lado colores políticos" y "en favor del bien común", donde "encontrarán en Cáritas a un aliado". "Seguiremos dispuestos a tender una mano en la medida de nuestras posibilidades, pero también seguiremos atentos para denunciar cuantas vulneraciones de la dignidad humana contemplemos a nuestro alrededor", ha declarado.

MAYOR ESFUERZO EN LA CAPITAL

Finalmente, la coordinadora de Cáritas Interparroquial de Jaén ha abundado en las singularidades de la capital. En ella han confluido una llegada más temprana y un destacado aumento del número de personas, lo que se ha traducido en "un esfuerzo mayor y más prolongado en el tiempo" por parte de la entidad.

Ha situado el mayor pico asistencial a mediados de noviembre, cuando se llegó a detectar hasta 140 personas durmiendo en la calle. "Ante esta situación, optamos por abrir una planta extra en uno de nuestros recursos, la Casa de Acogida Nuestra Buena Madre. Un total de 52 plazas puestas a disposición y, aun así, muchas noches tuvimos que dejar, muy a nuestro pesar, a gente en la calle", ha explicado.

Al hilo, Jerez ha insistido en la "insuficiente respuesta" por parte de la administración pública ante una siutación que "es diferente a la del resto de municipios de la provincia y, por tanto, merece un trato diferencial.

"Reconocemos el esfuerzo del Ayuntamiento, pero la respuesta pública sigue siendo a todas luces insuficiente", ha añadido. Por ello, ante la próxima campaña, ha reclamado una mayor dotación presupuestaria por parte de la Junta de Andalucía, "muy especialmente para la capital", por sus circunstancias singulares.

A los empresarios les ha trasladado las dificultades de los migrantes temporeros para encontrar alojamiento. "Hemos detectado casos de personas trabajando, con sus contratos, pero durmiendo en la calle por no tener dónde hacerlo", ha denunciado. Además, ha recordado a los sindicatos que la mayoría de estas personas son trabajadores, por lo que ha pedido una mayor movilización e implicación para exigir sus derechos.

Por último, ha incidido en el trabajo conjunto y coordinado. "Lo ocurrido este año tiene visos de seguir repitiéndose en campañas sucesivas y es importante prever y trabajar con antelación", ha concluido la coordinadora de Cáritas en la capital jiennense.