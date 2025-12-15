Cáritas pide que se flexibilicen los requisitos para acceder al albergue de temporeros de la capital

Archivo - Fachada del centro de acogida al transeúnte de Jaén, que se amplía como albergue para temporeros durante la aceituna/Archivo - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Interparroquial de Jaén ha pedido al Ayuntamiento de la capital que flexibilice los requisitos para el acceso al albergue de personas temporeras, tras constatar la presencia de temporeros durmiendo al raso y ante la previsión de empeoramiento de las condiciones meteorológicas en los próximos días.

Según ha explicado la coordinadora de Cáritas, Fátima Jerez, desde el dispositivo que recorre las calles de la capital se ha constatado la presencia de en torno a una treintena de personas durmiendo en la calle. Por este motivo, ha demandado que, siempre que haya plazas libres, los temporeros puedan ocuparlas, aunque ya hayan agotado con anterioridad su estancia de cuatro días.

"No es comprensible que haya personas durmiendo en la calle mientras quedan plazas disponibles en el albergue de la capital, como se ha venido constatando en las últimas noches", ha lamentado en un comunicado Fátima Jerez.

La coordinadora de Cáritas Interparroquial de Jaén ha pedido que se acceda a esta petición especialmente teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas, con bajas temperaturas y lluvia durante la próxima madrugada en Jaén capital.

"Carece de sentido no sacar el máximo partido al albergue. Si se flexibilizan los requisitos establecidos, se podría garantizar que nadie se viera abocado a dormir la raso en unas condiciones claramente adversas", ha incidido Jerez.

Por este motivo, ha apelado a la sensibilidad municipal ante este asunto, que ha trasladado en reiteradas ocasiones en los últimos días, más aún teniendo en cuenta que el fin del dispositivo especial está fijado para este sábado día 20.

Asimismo, ha descartado que esta medida que pueda tener un 'efecto llamada' ya que "las cifras ponen de manifiesto el descenso continuado de las personas atendidas, bien porque encontraron un jornal, bien porque se cansaron de buscar".

En cuanto al perfil de las personas que están durmiendo en la calle, la coordinadora de Cáritas ha destacado a quienes no han encontrado un tajo donde trabajar y a quienes han trabajado y ahora están buscando una nueva oportunidad.

"También tenemos constancia de casos en los que las personas temporeras que están durmiendo en la calle asombrosamente están trabajando, por lo que instamos a los empresarios a que faciliten el acceso a alojamiento a sus temporeros", ha subrayado.

En este punto, se ha referido a la posibilidad de que los empresarios puedan garantizar la estancia de los jornaleros en el albergue municipal por un módico precio, salvando así las dificultades que muchos de ellos tienen para acceder a un alquiler.