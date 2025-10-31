Cáritas pide soluciones tras otra noche con más de un centenar de temporeros durmiendo al raso en la ciudad de Jaén

Voluntarias de Cáritas atienden a temporeros en el entorno de la estación de autobuses - CÁRITAS

JAÉN 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cáritas ha lamentado que la falta de "una respuesta eficaz por parte de las administraciones públicas competentes" conlleve que más de un centenar de personas que vienen a trabajar en la campaña de recogida de aceituna se encuentren durmiendo en la calle en la capital jiennense. Es por ello que desde Cáritas se reclaman soluciones urgentes que den respuesta a esta situación.

Así lo ha denunciado la coordinadora de Cáritas Interparroquial de Jaén, Fátima Jerez, quien informa de que la pasada noche durmieron al raso, al menos, 110 personas. Esta cifra se recoge en el informe del dispositivo especial integrado por personas voluntarias que recorre, desde el pasado lunes, las calles de la capital para acompañar, atender e informar a los temporeros a primeras horas de la noche.

"El que un centenar de personas esté durmiendo en la calle es vergonzoso e insostenible. Por eso, desde Cáritas pedimos a todas las administraciones que dejen de mirar para otro lado y que tomen alguna medida ya", ha dicho la coordinadora de Cáritas en la capital.

Según Jerez, los datos ponen de manifiesto que las medidas que se están adoptando tanto por parte del Ayuntamiento de Jaén como de la Junta de Andalucía "son claramente insuficientes". En este sentido, se ha apelado al diálogo y a una colaboración "eficaz" entre las administraciones que aporte soluciones que "vayan más allá del actual parcheo, que no está dando respuesta a esta grave realidad".

"Sería deseable que nuestros representantes públicos aunaran esfuerzos y dejaran a un lado los debates estériles que no sirven para dar respuesta a esta situación indigna a la que se están enfrentando en los últimos días decenas de personas", ha dicho la responsable de Cáritas.

Para Jerez, los jiennenses asisten "con sonrojo a una realidad que, lejos de ser imprevisible, cuestiona la capacidad para dar soluciones eficaces a situaciones urgentes".

Teniendo en cuenta las circunstancias actuales, la responsable de Cáritas ha exigido que o bien se adelante la apertura de albergues, especialmente el de la capital, o se adopten medidas alternativas urgentes que permitan que nadie duerma en la calle, habilitando algún espacio que pueda acoger a estas personas.

"Cáritas seguirá denunciando las situaciones en las que se vulnere la dignidad de todas y cada una de las personas que estos días están durmiendo en la calle y que parecen ser invisibles para quienes tienen en sus manos la posibilidad de acabar con esta situación", ha dicho Jerez.

Asimismo, la coordinadora de Cáritas Interparroquial de Jaén ha agradecido la labor desinteresada de quienes están formando parte del dispositivo especial de atención a las personas temporeras, así como las donaciones que se están recibiendo en recursos de Cáritas, como el Centro de Día Santa Clara y el Comedor de San Roque.

En la jornada de este jueves, el número de personas que recibieron desayuno y almuerzo en el primero superó las 140, mientras que en el segundo se ofrecieron casi 230 cenas. "Agradecemos de corazón el trabajo de sus equipos, así como todas las personas las donaciones de económicas y de productos que se están realizando para hacer frente a la atención", ha concluido Fátima Jerez.

El Ayuntamiento de Jaén ya anunció que desde este viernes se ampliará de 48 a 60 plazas en el centro de acogida municipal situado en la avenida de Granada, antes que pase a ser albergue para temporeros con 170 plazas.

Además, la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz, ha pedido que se adelante la activación de la red de albergues en la provincia cuya apertura se fijó en el Foro Provincial para la Atención de las Personas Migrantes de Jaén, entre el 17 y el 21 de noviembre.