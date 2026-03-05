Carlos Ares y Valeria Castro, máximos nominados a los XVIII Premios MIN con seis candidaturas

Gala de lectura de los nominados. - PREMIOS MIN

Los XVIII Premios de la Música Independiente (MIN), que se entregarán en Córdoba el 25 de marzo, han dado a conocer los nominados, siendo Carlos Ares y Valeria Castro quienes encabezan la lista con seis candidaturas cada uno, seguidos de cerca por Repion y Rufus T. Firefly con cinco, y Sanguijuelas del Guadiana y Zahara con cuatro, mientras que Ana Curra será galardonada con el Premio de Honor.

Tal y como ha indicado la Unión Fonográfica Independiente (UFi) en una nota, Tamara García y Masi Rodríguez serán las presentadoras de la ceremonia de entrega que se celebra el 25 de marzo en el Gran Teatro de Córdoba, una cita en la que actuarán Rufus T. Firefly, Queralt Lahoz, Sanguijuelas del Guadiana, Çantamarta, Ruth, Vera Fauna y Las Rodes.

La teniente de alcalde delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha indicado que "es un honor acoger en Córdoba esta gran cita de la música a nivel nacional", un evento que "pondrá todas las miradas en la ciudad gracias a los artistas y profesionales que nos acompañarán el próximo 25 de marzo".

La delegada ha agradecido a la Unión Fonográfica Independiente, organizadora de estos premios MIN, "la apuesta para que Córdoba acoja esta gala" y ha apuntado que "llegarán a la ciudad artistas consolidados y emergentes que pondrán toda la atención nacional en la ciudad".

Por su parte, la presidenta de la UFi, María Pellicer, ha resaltado que la música independiente es "donde nacen las ideas que luego mueven la escena, donde los artistas se atreven a ser quienes son y donde se construyen las carreras con paciencia, riesgo y muchísima pasión".

Además, ha añadido que los Premios MIN "no son solo una gala ni una celebración anual", sino "una fotografía plural, diversa, inquieta y profundamente creativa del momento que vive nuestra música independiente", destacando la labor de los más de 200 profesionales de la industria que han participado como jurado en esta edición.

El gallego Carlos Ares está presente en tres candidaturas con su disco 'La boca del lobo', tales como Premio ONErpm a Álbum del Año, Premio AGEDI a Mejor Álbum de Pop y Premio SAE Madrid a Mejor Producción Musical. Además, opta al Premio Radio 3 a Canción del Año por 'Días de perros', al Premio MIN 2026 a Mejor Artista Emergente y al Premio INGRESSE a Mejor Directo.

Por su parte, Valeria Castro cuenta con otras seis nominaciones en esta edición: Premio ONErpm a Álbum del Año, Premio MIN 2026 a Mejor Álbum de Música de Raízy Premio SAE Madrid a Mejor Producción Musical por 'El cuerpo después de todo', así como al Premio Radio 3 a Canción del Año y Premio MIN 2026 a Mejor Videoclip por 'Tiene que ser más fácil', y Premio AIE a Mejor Artista.

Les siguen de cerca con cinco nominaciones Repion y Rufus T. Firefly, mientras que Sanguijuelas del Guadiana y Zahara empatan con cuatro cada uno. En la categoría Premio Merlin a Mejor Artista Internacional se encuentran nombres importantes como Silvana Estrada , Hayley Williams , Perfume Genius, Pulp y Big Thief .

Además, el Premio de Honor de esta edición será para una de las grandes referentes de la movida madrileña: Ana Curra, artista, componente de la legendaria banda de los años 80 'Parálisis Permanente', que tiene en su haber una carrera de más de cuatro décadas que ha dejado una huella imborrable en la historia musical del país.

FUNDACIÓN SGAE

Por su parte, la Fundación SGAE revalida su compromiso con los Premios MIN y concederá el Premio Fundación SGAE a Mejor álbum de jazz del año. Los artistas que compiten por el galardón son: Alex Conde, por 'El Trío'; EME EME Project, por 'Mutatis Mutandis'; Ivan Melon Lewis, por 'Luces y sombras'; María Toro, por 'Mestura', y Pablo Martín Caminero y David Carpio, con 'Al cante'.

Este reconocimiento forma parte de la colaboración de Fundación SGAE con este certamen que reconocen la creación musical publicada por sellos independientes en España y que se ha consolidado como un referente del sector a nivel nacional. Por segundo año consecutivo, la entidad da nombre al premio dedicado al jazz (que el año pasado conquistó David Sancho), un repertorio que Fundación SGAE impulsa y promociona a través de sus líneas de trabajo.

Entre sus programas de apoyo destacan JazzEñe, una muestra para programadores internacionales que pretende difundir el jazz que se hace en España a nivel mundial, diversas colaboraciones con festivales internacionales como el Festival Jazz Plaza de La Habana o 'Jazzahead!' o el Premio SGAE para obras de Jazz Tete Montoliú, que reconoce la composición de obras instrumentales.

Estas iniciativas se unen al extenso y variado programa formativo y de ayudas destinadas a la creación, a viajes para la promoción internacional o a la publicación de discos, que anualmente convoca la Fundación SGAE para todos los socios y socias de la Sociedad General de Autores y Editores, así como a colaboraciones puntuales con festivales nacionales del género como el de Zaragoza, el HerriJazz Ibiltaria, FeminaJazz, asociaciones profesionales o ciclos específicos de conciertos en la Sala Berlanga de Madrid o los Teatros del Canal de Madrid.