Carlos Rivera regresa a Andalucía con 'Vida México': "Me encantaría poder cantar algún día en el Teatro Falla de Cádiz"

SEVILLA 29 Ene.

El cantante Carlos Rivera ha vuelto a Andalucía a presentar su nueva gira por España, que contará con paradas confirmadas en Almería, Marbella (Málaga) y Chiclana (Cádiz), en el marco de los festivales Starlite Occident y Concert Music Festival, respectivamente. Una tierra por la que ha confesado sentir un vínculo especial. "Cada vez que vengo a España me cambia el aura, la energía, todo. Mi cuerpo se reconoce aquí como un lugar feliz", ha asegurado el artista mexicano.

En una entrevista concedida a Europa Press, el cantante ha destacado que Andalucía es una de las regiones que más le ha abrazado a lo largo de su carrera, y ha confesado que uno de los escenarios en los que le gustaría actuar en el futuro es el Gran Teatro Falla de Cádiz, un espacio que ha citado expresamente como un lugar "muy importante" y en el que asegura que le "encantaría poder cantar algún día".

El artista ha subrayado que ese vínculo es todavía más intenso cuando se refiere a la región andaluza. "A Andalucía le tengo un cariño muy, muy, muy tremendo", ha señalado, destacando que es una región que le ha "abrazado" de forma constante a lo largo de su carrera.

Rivera ha insistido en que ese respaldo no se mide solo en términos de popularidad, sino en la respuesta real del público. "Se olvida de verdad lo importante que es la cantidad de personas que te conocen, pero no solo eso, que están dispuestas a comprar una entrada para verte", ha explicado.

En este sentido, ha defendido que llenar recintos no es algo automático. "Eso no es fácil, porque no cualquier persona y cualquier artista", ha afirmado, señalando que esa respuesta supone un reconocimiento directo a su música.

"MIENTRAS NO DEJEN DE APLAUDIR, YO NO DEJO DE CANTAR"

El artista mexicano ha destacado que su relación con el público andaluz se basa en una entrega mutua que se refleja especialmente en el directo. "Yo vengo a cantar, no vengo a cumplir", ha asegurado, diferenciándose de otros formatos de concierto más breves.

El cantante ha explicado que disfruta especialmente de conciertos largos. "Aquí yo me he echado shows de tres horas", ha dicho, subrayando que su forma de entender el escenario pasa por alargar el espectáculo mientras el público responde.

En este contexto, ha hecho referencia a una frase de Vicente Fernández que resume su filosofía: "mientras ustedes no dejen de aplaudir, yo no les dejo de cantar", ha citado, añadiendo que "así soy yo".

Rivera ha defendido que el público andaluz vive la música con una intensidad especial. "La pasión co la que se vive la música aquí es increíble", ha afirmado, asegurando que sabe que en sus conciertos en Andalucía "vamos a cantar, vamos a llorar y vamos a reír mucho".

Además, ha explicado que le "gusta hablar mucho" en sus conciertos, hecho que tiene que ver de forma directa con su faceta como cantautor y con la necesidad de explicar de dónde nacen las canciones.

'VIDA MÉXICO', UN PROYECTO PERSONAL Y CULTURAL

El artista se encuentra inmerso en la promoción de su nuevo proyecto, 'Vida México', que da nombre tanto a su gira como a su próximo álbum. Rivera ha explicado que el título tiene un sentido concreto y que funciona como una antesala de lo que llegará en marzo.

En este sentido, su último EP recibió el nombre de 'Vida...', siendo así la primera parte de su próximo álbum completo, que se formará con la publicación de '...México' y para el que sus fans aún tienen que esperar unos meses.

Se tratará así de su segundo disco completamente mariachi, después de 'Mexicano'. Dos discos con los que pretende expresar su orgullo por su país, su cultura y sus tradiciones.

Así ha detallado que este nuevo álbum que se verá completado en marzo es un juego de palabras entre "Viva México" y la palabra "vida", y cuyo origen está ligado a su participación en la película Coco, cuando Disney le eligió para interpretar 'Recuérdame'.

"Esta canción llegó a los corazones", ha afirmado, explicando que cada vez que la canta en directo nota la emoción del público y el descubrimiento de la tradición mexiccana del Día de los Muertos.

Una tradición que, como ha señalado, no supone una celebración a la muerte, sino al amor, ya que "el amor va más allá de la muerte". Según ha explicado, su música más reciente está profundamente marcada por experiencias personales, entre ellas, la muerte de su padre y el nacimiento de su hijo, dos hechos que han influido directamente en su proceso creativo.

"Nosotros nunca celebramos la muerte, jamás vamos a estar felices porque alguien falleció, nunca, pero lo transformamos en ese amor que siempre tuvimos, en que ese amor trascienda más allá de la muerte y se convierte en un amor eterno. Entonces ahí es donde comienza la fiesta, en honrar y celebrar a los que ya no están, recordando que vivieron y estuvieron aquí", ha afirmado.

22 AÑOS DE CARRERA

Con 22 años de trayectoria, Carlos Rivera ha reflexionado sobre su evolución como artista, señalando que "el camino del artista no tiene una meta clara", ya que no se trata de "llegar a un punto y darlo todo por hecho".

"Siempre estás en constante movimiento y evolución, al menos los artistas que somos muy inquietos, que no nos quedamos sentados ni nos es suficiente. Más allá de hablar de éxitos, de egos, de tener medallas, premios o giras con entradas agotadas, sino que es un '¿Qué más le voy a ofrecer a la gente?'", ha destacado.

Por ello, Rivera ha insistido en que el centro de todo son las canciones y el público que las escucha, ya que son "las estrellas de la música", las que tienen que tener conexión emocional sin la que no existiría carrera que se sostenga.

"Si las canciones no conectan con la gente, no van a tener esas ganas y esa necesidad de decir 'compro una entrada'", ha añadido.

ANDALUCÍA, ESCENARIOS Y EL DESEO DE CANTAR EN EL FALLA

El artista ha incidido en algunos de los escenarios en los que ha actuado en Andalucía a lo largo de los años, desde plazas de toros hasta festivales consolidados. Ha citado actuaciones en Córdoba, Granada y Almería, así como su paso reiterado por festivales en Marbella y Sancti Petri.

Rivera ha explicado que cantar en plazas de toros tiene para él un significado especial. "Son lugares que se transforman en algo mucho más bonito para lo que fueron hechos", ha afirmado.

En este contexto, ha mencionado el Gran Teatro Falla de Cádiz como uno de esos espacios que le ilusionan especialmente. "Hay sitios y teatros que son demasiado importantes", ha señalado.

"A veces uno piensa mucho en los teatros grandes, y a veces hay sitios y teatros que son demasiado importantes, como el Teatro Falla en Cádiz, donde me encantaría poder cantar algún día", ha afirmado al ser preguntado por un lugar donde le gustaría actuar próximamente.

Preguntado también por una posible colaboración con Malú que ha despertado el entusiasmo de los fans, Rivera ha aclarado que los comentarios surgidos formaban parte de una broma. "Estábamos jugando", ha explicado, señalando que ni siquiera coincide en España con ella en esas fechas.

El cantante ha reconocido que ambos comparten cumpleaños y que grabaron juntos 'Mal Escrito'. "Dijimos que tenemos que cantarla juntos en algún momento", ha señalado, aunque ha dejado claro que "no hay nada aún cerrado".

En el plano personal, Rivera ha reflexionado sobre el miedo. "No soy de tener miedos", ha afirmado, aunque ha reconocido que sí teme una cosa: "Le tengo miedo a tener miedo".

Finalmente, ha señalado cuál es su gran sueño profesional. "Quiero consolidar tal vez el ser ese representante de la música de México con dignidad", ha explicado, subrayando que quiere hacerlo "con amor, con pasión".

"Que la gente, a donde quiera que vaya, diga: ese es el mexicano que nos gusta", ha concluido.