Carmen Calvo: "Tras estos 40 años de Constitución no podemos tomar otro rumbo que no sea el de una sociedad inclusiva"

Publicado 10/12/2018 14:08:12 CET

La vicepresidenta y el delegado del Gobierno han entregado los premios Plaza de España por el 40º aniversario de la Constitución

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha asegurado este lunes en Sevilla que "tras estos 40 año de Constitución no podemos tomar otro rumbo que no sea el de una sociedad inclusiva", toda vez que ha destacado que la democracia "no se puede construir solo en el combate y que necesita el lado colaborativo de la vida".

Calvo ha hecho estas afirmaciones durante la entrega, junto al delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, de los XIV Premios Plaza de España que concede la Delegación del Gobierno de Andalucía con motivo del 40º aniversario de la Constitución Española, a nueve andaluces de la generación del 78.

Los premiados en esta edición especial, que cumple 40 años con la Constitución, han sido reconocidos por destacar en distintos ámbitos sociales, culturales, deportivos o científicos por su trayectoria en defensa de la solidaridad, la cooperación, la justicia social y la convivencia democrática: Niña Pastori, artista flamenca; Nuria López, secretaria general de CCOO en Andalucía; Jonatan Ruiz, doctor e investigador; Sergio de los Santos, ingeniero informático; Mariola Cantarero, soprano; Francisco Rodríguez, entrenador de fútbol; Kisko García, chef estrella Michelín; Javier Perianes, pianista e Isabel María Moreno, juez-magistrada.

Así, Calvo ha afirmado que los premiados "son el ejemplo más perfecto desde Andalucía para España de estos 40 años" que "son los 40 años mejores que hemos vivido, primero porque los hemos construido juntos, sin exclusiones y atendiendo a los valores superiores de Constitución como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político", un proyecto común de España "donde todos, desde los valores democráticos, tenemos cabida".

"Sois con vuestros 40 años el resultado final de este esfuerzo común, España, a la que todos servimos de la mejor manera posible, ejemplo claro de libertad, de haber vivido un espacio social y político para un proyecto individual de vida", ha subrayado Calvo, que ha añadido que los premiados son "ese gran ejemplo, hombres y mujeres procedentes de las ocho provincias andaluzas, que aportarán al resto del tablero español lo que hemos sido capaz de practicar en 40 años, la igualdad y la diversidad".

De este modo, la vicepresidenta ha destacado el esfuerzo de creer en ellos mismo "desde todos los terrenos en los que se mueve una sociedad moderna y desarrollada", toda vez que incide que los premiados "son un extraordinario ejemplo y el resultado final del esfuerzo que ha hecho este país, una de las mejores democracias del mundo y una potencia económica".

"No podemos parar de recordar lo que hemos alcanzado; solo quien sabe de dónde viene puede saber adónde va", ha destacado Calvo, que ha recordado también a quienes "se han quedado por el camino peleando por las libertades y los derechos para contribuir al bien común y al espacio colectivo, donde España sigue navegando en un mundo complejo dentro de Europa y en el espacio internacional".

Asimismo, asegura que "estamos ante un primer balance brillante de 40 años", pero "queda camino por recorrer y lo haremos desde la generosidad", porque esta Constitución "apuesta por el individuo pero no puede apostar por el individualismo desde el que no es posible construir la salida colectiva".

"Nadie se salva solo en este mundo, sino que nos salvamos cuando somos capaces de entender al otro diverso y diferente", afirma contunden Calvo, que añade que "tras estos 40 años de Constitución no podemos tomar otro rumbo que el de una sociedad española y andaluza inclusiva".

De este modo, insiste en que "no se puede excluir a nadie" y que "el mundo no está para vivir desde el miedo, sino desde la libertad", y añade que "una sociedad que solo construye el lado hedonista de la vida no tiene futuro común" y que "necesitamos hablar de nuestros derechos y libertades constitucionales y estatuarios como andaluces, pero también mirar del lado de nuestra responsabilidad constitucional".

Calvo ha afirmado que "no valen recetas simples a lo que es complejo dentro y fuera de nuestro país" y destaca que "es importante admirar para construir un espacio común" y que "no hay otro camino para vivir en una democracia solvente, duradera, resistente y prestigiosa en el mundo como la nuestra que la libertad".

"Estamos todos aquí construyendo artesanalmente la democracia, que no se puede construir solo en el combate y la confrontación, sino que necesita el lado colaborativo de la vida", abunda Carmen Calvo, que concluye insistiendo en que los premiados "son los mejor del rostro de Andalucía para el resto de España".

"HAY QUE SITUAR LO QUE NOS UNE POR ENCIMA DE LAS DIFERENCIAS"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía ha abogado por celebrar el espíritu de "paz, igualdad y concordia" en el 40º aniversario de la Constitución "tras años de negritud, pobreza y silencio impuesto" y "situar lo que nos une por encima de las diferencias".

También ha señalado que este acuerdo constitucional "nos ha hecho avanzar en el ámbito económico, social y de igualdad, además de permitirnos homologarnos con Europa" y ha puesto como ejemplo los logros de los galardonados que "simbolizan la libertad, justicia, igualdad y pluralismo en su máxima expresión cumpliendo, defendiendo y difundiendo de manera desinteresada los valores y principios consagrados en la carta magna que son referente de todos los españoles y un orgullo para los andaluces".

En este sentido, Gómez de Celis ha asegurado que las nuevas generaciones tienen otras demandas y necesidades sociales, de derechos y libertades "que deben formar parte de la conversación social sin soltar la mano de la tradición" y ha puesto en valor la importancia de los premios Plaza de España "para hacer pedagogía de la Constitución".

Entre las autoridades que han asistido al acto se encuentran el teniente general de la Fuerza Terrestre, Juan Gómez de Salazar Mínguez; el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu; el vicepresidente en funciones de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios; el general jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, Manuel Contreras; el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Andalucía Occidental, José Antonio Pérez; diputados, senadores y los subdelegados de las ocho provincias andaluzas, entre otros.