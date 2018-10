Carmen Calvo asegura que la exhumación de los restos de Franco no se tratará en su reunión en el Vaticano

Publicado 11/10/2018 18:56:46 CET

La vicepresidenta del Gobierno señala que, una vez se exhumen los restos de Franco, es su familia la que decide dónde van

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha asegurado este jueves que, en la reunión que tiene previsto mantener a finales del presente mes de octubre con la jerarquía de la Iglesia Católica en El Vaticano, no se tratará la cuestión de la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas antes de clausurar en Córdoba la jornada 'El papel de las mujeres productoras y del medio rural en la futura PAC', organizada por Fademur, Calvo ha afirmado que en ese encuentro se tratarán "muchos asuntos, pero que nada tienen que ver" con la exhumación de los restos de Franco, "porque la decisión de exhumar a Franco la ha tomado el Gobierno, no la Iglesia Católica".

Así, en la reunión que tiene previsto celebrar la vicepresidenta del Gobierno a finales de mes con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en la Santa Sede, se analizarán "muchos asuntos, que merece la pena que trate este Gobierno, con el nivel de importancia que tienen y con la tranquilidad" que merecen, y entre ellos no se incluye la exhumación de los restos de Franco.

Junto a ello, Carmen Calvo ha subrayado que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez está cumpliendo con su obligación legal, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, en cuanto a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, pues "un dictador" no puede tener "un mausoleo", pero una vez hecho eso, según ha aclarado, será la familia de Franco la que decida lo que se hace con sus restos.

Calvo ha señalado que "los restos de Franco, lo mismo que otros restos humanos, una vez que van a salir de donde pensamos que no pueden estar, pues le pertenecen a su familia", y ésta "decidirá dónde pueden estar o dónde no pueden estar", y el Gobierno no puede "ir más allá" de lo que marcan "las leyes de este país", y "no hay más que decir".