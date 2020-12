Carmen Calvo destaca que España "no se ha parado" y anima a trabajar por un 2021 que "nos levante rápido y bien"

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo (c), posa en una foto institucional en el acto de entrega de los XVI Premios Plaza de España que concede la Delegación del Go

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo (c), posa en una foto institucional en el acto de entrega de los XVI Premios Plaza de España que concede la Delegación del Go - María José López - Europa Press

La vicepresidenta y la delegada del Gobierno en Andalucía han entregado en Sevilla los XVI Premios Plaza de España

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha afirmado que España "no se ha parado" pese a la pandemia y "tendremos que seguir trabajando por un año 2021 que nos levante de todo esto rápido y bien", al tiempo que ha añadido que en estos 42 años de la Constitución los españoles "hemos afrontando definitivamente un país complejo y diverso", un "tesoro que no puede ser sometido a la

confrontación continua, porque estamos llamados a la coordinación desde la diversidad".

Calvo ha hecho estas afirmaciones durante la entrega, junto a la delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García, de los XVI Premios Plaza de España a la defensa, cumplimiento y difusión de los valores recogidos en nuestra Constitución, que concede la Delegación del Gobierno de Andalucía.

Calvo ha destacado que una sociedad "necesita ritos en los que anteponer lo colectivo a lo particular, lo que nos une a lo que nos separa", y que este año "es más necesario que nunca que tengamos ese sentimiento común de ser andaluces y españoles".

Ha destacado que nuestras Fuerzas Armadas en cada sitio en donde están y cada día "nos garantizan la tranquilidad de nuestra defensa a todo los españoles, y cuando hacen falta los tenemos en las calles, en las residencias de mayores, en los aeropuertos, en cualquier lugar donde a lo largo de esta pandemia se les ha necesitado, porque el enemigo no estaba fuera, estaba aquí, era el virus, la enfermedad y la muerte".

Calvo ha asegurado que "lo peor de este año serán quienes han muerto" y que "la desmemoria nunca es una opción para un pueblo orgulloso y digno como es el andaluz y el español, por eso tenemos que seguir recordando a Riego, a Juan Romero y a Rafael Gómez porque ellos forman parte de ese rostro imprescindible de la democracia española que fue enfrentarse al fascismo".

"Es esta memoria la que definitivamente acaba nutriendo qué tenemos que hacer cada día y sobre qué para cuidar a quienes lo hacen mejor, a todos ustedes, a esa línea de resistencia, a esa trinchera finita que tiene que acabar", ha destacado Calvo, quien ha calificado de hombres y mujeres "valientes y generosos" a los miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía, para añadir que ahí también "ha estado todo el tejido civil de Andalucía, una tierra que ha estado a la altura de las circunstancias" y que la cultura "es un recurso esencial para poder seguir viviendo".

"SOMOS UN PAÍS SERIO Y SOLVENTE"

"Es un circuito impecable de hombres y mujeres que no han tenido ningún problema a pesar de su miedo", ha destacado Calvo, quien ha añadido que en una patria y un Estado "cuando hay dificultades lo que funciona es lo común, lo público, el esfuerzo de todos para salvar a cada uno individualmente". "Somos un país serio y solvente", ha subrayado.

Ha añadido que "no ha fallado nadie" y que "todo el mundo ha sabido cuál era su sitio", al tiempo que ha reconocido que "hay empresas que no solo son negocios sino que son conciencia social" y que "no sabe cómo podemos sobrevivir a que no esté Morente en el flamenco". Además, ha asegurado que "menos mal que hemos llegado a tiempo para dar las gracias a José Noja".

La vicepresidenta ha subrayado que el 2021 "tiene que ser un año lleno de luces, de respuestas y de levantarnos de todo esto", y "celebrar 42 años de solvencia absoluta de un país que importa mucho en el mundo" con "muchas expectativas en un año que tiene que ser de todos y cada uno en su sitio", 42 años "donde los españoles hemos decidido no hacernos más trucos en nuestro solitario de la historia, y hemos afrontando definitivamente un país complejo y diverso".

"Levantamos un gran expectación por nuestro pasado, nuestra cultura, un tesoro que no puede ser sometido a la confrontación continua, porque estamos llamados a la coordinación desde la diversidad, y ustedes han sido un ejemplo", ha destacado Calvo, para añadir que España "no se ha parado, España continúa y tendremos que seguir trabajando por un año 2021 que nos levante de todo esto rápido y bien".

"Este país a cada minuto que avanza en las sombras y en las luces que ya vamos viendo necesita creer en sí mismo y para eso hacen falta espejos en los que mirarnos, cada uno de ustedes. La gratitud del Gobierno es infinita", ha concluido.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Andalucía ha destacado que "vivimos un tiempo nuevo y son estos retos nuevos los que dan vida a la Constitución después de 42 años", para añadir que "solo homenajeamos a la Constitución, sino a la generación que la hizo posible" y que ha sido "golpeada con fuerza por el virus".

Ha añadido que "ni siquiera la esperanza de las vacunas hace que evitemos el dolor y el recuerdo por las víctimas", y que "aunque no todos han estado a la altura, la pandemia ha conseguido que nos centremos en lo importante". Igualmente, García ha destacado que "trabajar por la ciudadanía es la mejor forma de respetar la Constitución y ser patriota".

PREMIADOS

Los premiados en esta XVI edición de los Premios Plaza de España han sido los servicios esenciales en la lucha contra la Covid-19, los pueblos afectados por el incendio de este verano en Almonaster la Real (Huelva), la empresa Acerinox, la Comisión para la conmemoración del bicentenario del alzamiento de Riego, el escultor José Noja, Juan Romero y Rafael Gómez a título póstumo, el legado de Enrique Morente y la película 'La trinchera infinita'.