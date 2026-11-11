Carolina España afea la ausencia de la izquierda del debate presupuestario este 11N: "¿Qué ha sido del PSOE?"

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha criticado este miércoles la ausencia de los diputados de los grupos de oposición de izquierda --Socialista, Adelante Andalucía y Por Andalucía-- al debate de totalidad del proyecto de ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2027 que se sustancia en el Pleno del Parlamento, al coincidir con la jornada de huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO que los parlamentarios de dichos grupos han decidido apoyar.

Durante su intervención al inicio del debate de totalidad de este proyecto de Ley del Presupuesto en el Pleno del Parlamento, la consejera portavoz ha llamado la atención sobre el "aspecto" que presentaba la Cámara al ausentarse los tres grupos de la oposición del "debate más importante de este año", según ha puesto de relieve.

La consejera de Hacienda ha considerado que estas ausencias muestran a las claras el "sentido de responsabilidad de algunos", y que a dichos diputados "no les interesa el futuro de los andaluces el próximo 1 de enero, ni el 2 de febrero, ni el 3 de marzo", sino que "sólo les preocupa lo que será de ellos mismos después del 29 de noviembre", día de las próximas elecciones generales.

"Porque esa, y no otra, es la verdadera motivación del plantón de la oposición en el día de hoy", ha aseverado Carolina España antes de agregar que, conociendo la "trayectoria política" de Adelante y Por Andalucía, se puede llegar a entender que se ausenten de este debate por la huelga general, pero se ha preguntado "qué ha sido" del PSOE.

La consejera portavoz ha criticado así que los socialistas están "haciendo una huelga contra la oposición, una huelga política en toda regla, una huelga electoral", y "parece que les da igual" el "futuro de los andaluces, que es lo que hoy se debate aquí", según ha remachado.

La titular de Hacienda ha incidido en criticar que al PSOE-A y "a los demás partidos de la izquierda y de la extrema izquierda parece que les ha dejado de interesar Andalucía y los andaluces", y ha apuntado que no debería extrañar por parte de quien --en alusión a la secretaria general del PSOE-A y exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda, María Jesús Montero--, "no ha sido capaz de aprobar un solo Presupuesto" General del Estado "en cuatro años" de legislatura.

En todo caso, la consejera ha querido dejar claro que el Gobierno de coalición de PP-A y Vox presidido por Juanma Moreno va a sacar "adelante este Presupuesto, derrumbando muros" y promoviendo alianzas "mirando sólo por el interés de Andalucía".

No obstante, ha apostillado que esperaba que, para la sesión vespertina de este debate de totalidad, los grupos de la oposición cumplieran "con su obligación" para defender las enmiendas registradas al proyecto de ley y asistieran al Parlamento para debatir sobre el próximo Presupuesto andaluz, que, según ha remarcado, "no es sólo una previsión de ingresos y de gastos", sino también "una declaración de prioridades y, sobre todo, una decisión sobre el futuro que queremos construir", según ha remachado.

REIVINDICACIÓN DEL POTENCIAL ANDALUZ

En el transcurso de su intervención, la consejera también ha dedicado al inicio palabras de agradecimiento a quienes han contribuido a elaborar estas cuentas públicas, así como ha repasado algunas de las principales partidas que incluye el "mayor Presupuesto de la historia" de la autonomía andaluza.

La consejera ha concluido defendiendo que "Andalucía ha avanzado, se ha transformado, ha demostrado que puede crecer, crear empleo, atraer inversiones y mejorar su posición económica, ser locomotora económica de España", pero ha apostillado que "el verdadero desafío de un Gobierno no consiste en administrar los avances conseguidos", sino en "crear las condiciones para que la próxima generación encuentre una Andalucía mejor" respecto a la que recibió, "con más empleo, con empresas más competitivas, con jóvenes que puedan desarrollar aquí su futuro, con unos servicios públicos de calidad, y con oportunidades que lleguen a todos los territorios y los nueve millones de andaluces".

Y, en esa línea, la consejera portavoz ha proclamado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha demostrado que "Andalucía se puede transformar y puede liderar, y estos Presupuestos son la mejor prueba de ello", según ha finalizado.