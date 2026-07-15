Carolina España asegura que está "toda la carne en el asador" para cumplir los plazos de aprobación del Presupuesto 2027

La vicepresidenta tercera del Gobierno y portavoz, Carolina España, tras el Consejo de Gobierno del 15 de julio de 2026. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía y portavoz del Gobierno de Juanma Moreno, Carolina España, ha asegurado este miércoles que está "toda la carne en el asador" para poder cumplir con los plazos de aprobación del proyecto de Presupuestos para 2027. "Tenemos que trabajar a marchas forzadas para poder llegar a tiempo", ha reconocido España, que ha informado tras el Consejo de Gobierno de la toma de conocimiento de la orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos por la que se dictan las normas para la elaboración del Presupuesto 2027, el primero de la XIII Legislatura y "clave para consolidar la senda de estabilidad y el crecimiento económico".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz ha insistido en que la elaboración del Presupuesto es "un objetivo prioritario" para el Gobierno andaluz. "Todos hubiésemos deseado que la orden hubiese estado firmada en mayo, como ocurre cualquier año, pero estamos ya a mitad de julio y, por lo tanto, "tenemos que trabajar a marchas forzadas para poder llegar a tiempo". El marco legal "nos obliga", en palabras de la consejera a tener los presupuestos aprobados en Consejo de Gobierno antes del 1 de noviembre.

"Lo que está claro es que la maquinaria presupuestaria está en marcha y ya no se puede ni se debe parar", ha remarcado la vicepresidenta tercera, que ha insistido en que los andaluces tiene que tener "la tranquilidad" de que "los servicios públicos están garantizados", con prioridades en educación, sanidad, dependencia y vivienda.

Las nuevas cuentas buscan "mantener la confianza y la senda de certidumbre", así como "consolidar la estabilidad y el crecimiento económico" de los últimos años para atender materias como sanidad, vivienda, educación y dependencia, así como el apoyo al tejido productivo. Asimismo, la elaboración de las cuentas autonómicas para 2027 se va a desarrollar en un contexto internacional que viene marcado por la "incertidumbre económica derivada de los conflictos bélicos y tensiones geopolíticas".

A pesar de ello, el Gobierno andaluz mantiene que la economía autonómica ha presentado en los últimos años un comportamiento "robusto" y que el mercado de trabajo andaluz ha ido reflejando esta "vitalidad", por lo que "la solidez de los resultados andaluces contrasta, una vez más, con la persistente precariedad del marco político-institucional estatal". De esa forma, tal y como señala la orden, el Gobierno de España acumula tres años sin presentar presupuestos generales, "incumpliendo su obligación constitucional y perpetuando una situación de prórroga presupuestaria que lastra la inversión pública en todo el territorio nacional". Eso provoca "inseguridad" sobre la posibilidad para fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el periodo vigente.

En cambio, sí existe una referencia para la regla de gasto y se establece el crecimiento máximo del gasto computable en 2027 en el 4%. La orden también recuerda que la ausencia de una reforma del sistema de financiación autonómica perjudica a Andalucía, infrafinanciada de manera estructural respecto a lo que le correspondería en condiciones de equidad territorial. Sin embargo, se indica que, a pesar de estas limitaciones, el Gobierno de la Junta de Andalucía cumple con su deber de iniciar la elaboración del Presupuesto para 2027 para poder aprobarlos "en tiempo y forma" y atender las necesidades de los ciudadanos.

Así, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos optimizará los procedimientos y ajustará los plazos para elaborar las envolventes financieras y redactar el Anteproyecto de Ley de Presupuestos y sus anexos. La previsión es cumplir con la obligación legal de remitir el proyecto al Parlamento de Andalucía antes del 1 de noviembre de 2026 para su tramitación.