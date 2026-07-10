El cartel de la XI edición de Cazorla Flamenca en Jaén reunirá a El Carpeta y al cuadro flamenco de Carmen Álvarez

Archivo - Ruinas de Santa María donde se celebrará Cazorla Flamenca - AYUNTAMIENTO DE CAZORLA - Archivo

JAÉN 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cartel oficial de la XI edición de Cazorla Flamenca, que se celebrará los días 21 y 22 de agosto, reunirá en las Ruinas de Santa María las actuaciones del bailaor El Carpeta y del cuadro flamenco de Carmen Ávarez.

El Carpeta actuará el viernes 21 de agosto, mientras que el sábado 22 de agosto será el turno del Cuadro Flamenco de Carmen Álvarez, ofreciendo dos noches dedicadas al cante, el baile y la guitarra en un espacio patrimonial único. Ambos espectáculos comenzarán a las 22,00 horas en las Ruinas de Santa María.

El festival mantiene una política de precios accesible para acercar el flamenco a todos los públicos, con abonos de 20 euros para las dos jornadas y entradas de día a 15 euros.

Con este evento, el Ayuntamiento de Cazorla busca reafirmar su compromiso con la promoción y difusión del flamenco como una de las principales expresiones culturales de Andalucía. El festival combina la calidad artística con un escenario patrimonial de gran belleza.

La organización del festival corresponde al Ayuntamiento de Cazorla, con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén y la Junta de Andalucía, instituciones que vuelven a respaldar un evento que contribuye a enriquecer la oferta cultural del municipio y a atraer visitantes durante el periodo estival.