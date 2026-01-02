El Cartero Real recorrerá Córdoba este sábado ofreciendo unos 500 kilos de caramelos y miles de regalos

Presentación del Cartero Real de 2026, representado por el actor cordobés Juanlu González. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cartero Real de 2026, representado por el actor cordobés Juanlu González, recorrerá las calles de Córdoba este sábado, desde las 18,00 horas, para "llenarlas del alegría" ante la próxima llegada de los Reyes Magos, en una comitiva que regalará 500 kilos de caramelos, unos mil peluches, 1.200 pelotas de colores y 4.500 juguetes surtidos, todo ello tras visitar por la mañana a los niños ingresados en el Hospital Reina Sofía y a la Asociación Alzheimer Córdoba. Y a las 17,00 horas, se iniciarán las actividades en la Plaza de las Tendillas.

Los detalles de la cita los han presentado este viernes en una rueda de prensa el concejal delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, junto al presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, y representantes de la Hermandad del Cristo de Gracia, que se encarga de la vestimenta y música en el cortejo, que va con la Banda de Cornetas y Tambores Coronación de Espinas, abriendo, y la propia Agrupación Musical del Santísimo Cristo de Gracia, con los beduinos de la parte trasera y el Cartero Real.

En este sentido, el actor Juanlu González ha confesado que está "bastante nervioso, porque puede ser el trabajo más importante que me han dado en la vida", reivindicando en este caso "la ilusión, sobre todo de los más pequeños y en estas fechas, que vale doble". Así, ha prometido que va a intentar hacer todo lo que esté en su mano por que sea "un día inolvidable y llevar toda la cantidad de juguetes, peluches y caramelos cedidos para que todo el mundo pueda encontrar un cachito de lo que desea en estas fechas".

En palabras de Urbano, "los comerciantes, una vez más, son los protagonistas y a través de un recorrido exquisito que se iniciará desde el centro de Córdoba, en la Plaza de las Tendillas, hasta el Realejo, San Lorenzo y Cristo de Gracia, llegando incluso a la zona comercial de la Avenida de Barcelona". En Capitulares, el Cartero Real leerá una carta.

Al respecto, el concejal ha valorado que "Comercio Córdoba invierte todos los años su esfuerzo y su poder de convocatoria para que sea una de las actividades más comerciales y más bonitas en estas fiestas", al tiempo que ha comentado que "no hay previsiones de lluvia ni para la Cabalgata, ni con el Cartero Real, aunque hay un plan b, si lloviera este sábado", realizando las actividades en el Palacio de Orive, aunque está "todo preparado" si lloviera el día 5.

Mientras, el presidente de Comercio Córdoba ha declarado que llevan realizando este desfile más de 15 años, con "muchas personas relevantes de la ciudad y la provincia encarnando el papel de Cartero Real", al tiempo que ha valorado "el trabajo en la dinamización de las zonas comerciales".

Por su parte, el hermano mayor de la Hermandad del Cristo de Gracia, José María Gisbert, ha expresado que para ellos es "un privilegio y un orgullo poder transmitir la ilusión a los niños", para lo cual van a mover más de 200 personas en el cortejo del Cartero Real, entre bandas y beduinos.