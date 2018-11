Casado asegura que Linares (Jaén) saldrá del "atolladero" con las "buenas políticas" del PP

Publicado 09/11/2018 19:21:16 CET

LINARES (JAÉN), 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado que Linares (Jaén) saldrá del "atolladero" en el que se encuentra, con una de las tasas de paro más elevadas del país tras años de una "mala planificación" de gobiernos socialistas, con "buenas políticas" y "buenos políticos" como los que posee su partido y con los que aspira a lograr la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Así lo ha señalado en el acto celebrado este viernes en esta ciudad para presentar la candidatura 'popular' por la provincia jiennense a las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre, que encabeza Maribel Lozano. Antes, además, ha mantenido un encuentro con representantes de la plataforma ciudadana 'Linares todos a una'.

Tras recordar que Susana Díaz "no ha venido en toda la legislatura" a Linares a pesar de su situación, ha criticado que, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga "la jeta de decir que va a hacer lo que no ha hecho en 40 años", de modo que "es demasiado tarde" y el "próximo presidente de la Junta será Juanma Moreno".

Casado ha dicho sentirse "muy identificado" en las reivindicaciones de Jaén, una provincia de interior como Ávila, por la que es diputado, y que puede estar "más pegada" al sector primario que al industrial, por lo que ha expresado su preocupación por las negociaciones sobre la futuro Política Agrícola Común (PAC).

Está identificado también, según ha añadido, en el ámbito industrial, aunque en este caso ha aludido a "diferencias tremendas", ya que ante la crisis de la fábrica de Nissan en Ávila todos, administraciones y sindicatos, se pusieron a "remar juntos" para apoyar con ayudas concretas y bien dirigidas que han permitido salvar 500 empleos y "crear más porque se ha convertido en un polo de componentes" para el grupo.

Por contra, en Santa Motor "los políticos se pusieron a fabricar coches" tras la marcha de Suzuki y "así pasó lo que pasó" con "ayudas que han acabado en los juzgados porque hay serias dudas de que han ido a parar a redes clientelares y de corrupción".

"Si se hubiera hecho en Santana (lo mismo que en Ávila), no tendríamos el problema de ahora en Linares", ha dicho para agregar que "una gran ciudad con un 40 por ciento de paro no estaba para hacer experimentos, sino dar futuro mejor a gente que ya sabía trabajar", de manera que lo que se necesitaba era el respaldo de la administración "para crear un entorno que favorezca, sobre todo, ante épocas de crisis".

Por ello, el dirigente 'popular' ha instado a "no ser pesimistas", dado que "no ha fallado la mano de obra, el talento, los productos", sino "la mala planificación de los políticos que no han sido capaces de ayudar en una crisis a tantas familias que había esperado con su voto y con sus impuestos que el Estado y la Junta estuvieran cuando pintan bastos".

IDEAS MUY CLARAS

"Vamos a conseguir salir de este atolladero, con buenas políticas y con buenos políticos. Y por eso me gusta mucho venir aquí a presentar una candidatura que encabeza Maribel, y a nivel autonómico Juanma Moreno, que tienen muy claro lo que hace falta para Linares", ha afirmado.

Al respecto, ha aludido a los compromisos del candidato del PP-A para llevar a cabo una "revolución fiscal" con bajada de impuestos que facilite la generación de "condiciones de competitividad" para atraer de inversiones en un terreno que, además, es "geográficamente estratégico"

También ha subrayado su compromiso con las infraestructuras y se ha referido, por ejemplo, al Corredor Central ferroviario, "compatible y necesario" con el Mediterráneo. Junto a ello, se ha referido a la apuesta por una formación de calidad y ha lamentado que el PSOE pretenda "cargarse" la Lomce así como a las políticas sociales, punto en el que ha valorado la gestión de Moreno durante su etapa como secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

Una "receta" que ha hecho extensible al resto de Jaén, Andalucía y España, donde ha abogado por "echar" cuanto antes a Pedro Sánchez. "Pero antes, Juanma, tú tienes que echar a Susana y la vas a echar porque no es justo lo mucho que ha dado esta tierra al PSOE y lo poco que ha recibido Andalucía del PSOE", ha afirmado.

ANDALUCÍA, PRIMER PASO

Por ello, ha pedido apoyo en una "campaña muy importante", puesto que está en juego "no sólo la Junta", sino "el primer paso para echar a los independentistas y los batusunos de la Moncloa, porque son los que están gobernado ahora España" y "tienen la sartén por el mango". A su juicio, "como el PSOE es rehén en la Moncloa, también la Junta es rehén".

Así las cosas, Casado ha defendido que el PP tiene "el mejor candidato, el mejor equipo, el mejor programa y gente" y ha asegurado que Moreno va "a ganar las elecciones" y "acabar con la historia en blanco y negro de 40 años".

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de los 'populares' andaluces, quien se ha mostrado convencido de acudir "como presidente de la Junta" el año que viene a la toma de posesión de Ángeles Isac como alcaldesa "para volcarse con Linares".

Moreno, que ha agradecido el trabajo "serio y riguroso" de la dirección provincial y el compromiso de Casado "con una de las tierras que más ha sufrido el socialismo", ha destacado que con su colaboración cuando sea presidente del Gobierno pondrán "a funcionar a Linares" para que "vuelva el empleo, el progreso y el futuro que tanto merece".

LLAMAMIENTO A LA REBELDÍA

En su opinión, las elecciones del 2 de diciembre tienen "una importancia vital" para Linares, ya que hay que elegir entre seguir o no "con las políticas antiguas que han llevado al sufrimiento, y despoblación a una de las ciudades más importantes" del país.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la "rebeldía" y "no aguantar más" el "maltrato" que el PSOE le ha "dispensado de manera constante". "Ya está bien de tomar el pelo a Linares, Jaén y Andalucía", ha recalcado Moreno no sin insistir en que "la única garantía de cambio" es el PP, ya que votar a formaciones como Podemos o Ciudadanos "al final es apoyar al PSOE".