Casi 1.600 guardias civiles andaluces integran la asociación Jucil , que "no parará hasta alcanzar la equiparación real"

Publicado 25/02/2019 16:41:33 CET

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

En torno a 1.600 agentes de la Benemérita que prestan sus servicios en la comunidad andaluza forman parte actualmente de Jucil, la Asociación Profesional del Instituto Armado 'Justicia Guardia Civil', que "no parará hasta alcanzar la equiparación real" en materia salarial con respecto a otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, concretamente los autonómicos.

Así lo ha subrayado en declaraciones a Europa Press el secretario provincial de Jucil en Sevilla, Mario Lara, quien ha recordado que "la madre común" de Jucil está en Jusapol, una asociación cultural que aglutinaba a agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional que se puso en la calle para reclamar a las administraciones competentes la equiparación salarial entre cuerpos.

"Dado el impacto que tuvo Jusapol en los medios y en la sociedad, como respuesta de las manifestaciones", llegó un momento en el tuvimos que "configurarnos" como asociación profesional para poder tener "asiento y voz" en la mesa del Consejo de la Guardia Civil.

Tras las reivindicaciones en las calles de toda España, Jusapol fue capaz de sentar en una mesa de negociación a los representantes asociativos de entonces y al Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Pero, "a nosotros no nos invitaban a estas mesas porque no éramos asociación profesional".

"No nos quedaba otra y el pasado año, tras preguntar a los socios de Jusapol, decidimos que lo más viable para tener voz en la mesa del Consejo de la Guardia Civil era configurarnos como asociación profesional", ha precisado.

A día de hoy, los agentes asociados a Jucil rondan los 1.600, siendo el único requisito "ser agente activo o en reserva, pero los jubilados podrán pertenecer si antes estaban afiliados".

"NO ESTAMOS DE ACUERDO"

"Nuestro objetivo principal y pilar de actuación" es la equiparación "real" en materia salarial, pues, como ha reiterado durante la entrevista a Europa Press, "no estamos de acuerdo" con lo firmado en su día por el exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto y el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido con las asociaciones profesionales con representación.

"Deja fuera a más de 13.000 familias de compañeros en reserva (Guardia Civil) o en segunda actividad (Policía Nacional), que no podrán beneficiarse de la pequeña subida pactada, que ya percibimos en 2018 y que posiblemente también se producirá en 2019", ha explicado en función a su rechazo del acuerdo alcanzado.

En este punto, Mario Lara ha precisado que solicitan que la equiparación se recoja como complemento específico general y no como singular, para que "entren todos los compañeros" y no se excluyan a los de reserva y segunda actividad.

A este respecto, no comparte la propuesta del Gobierno central de que estos agentes vuelvan al servicio activo. "Un guardia civil pasa a reserva no sólo por la edad, sino también por incapacidad permanente o alguna otra causa, que le han llevado a no prestar servicio activo, aunque sea joven".

Esta propuesta "es imposible", ha afirmado, lamentando que estos compañeros "no verán un solo céntimo de euros del acuerdo", por lo que Jucil luchará "por justicia" para una equiparación "para todos".

El acuerdo, según ha profundizado, sólo supone una subida. "Es un engaño", ya que, a su juicio, no comprende las horas extras ni las pagas extraordinarias como tiene un Mossos d'Esquadra en Cataluña, que tiene "paga doble real", mientras los guardias civiles "sólo el salario base".

De otro lado, esta recién nacida asociación profesional, entre sus exigencias, tiene que no se aplique a los agentes el Código Penal Militar cuando están cumpliendo sus funciones policiales en territorio nacional.

El secretario provincial de Jucil ha explicado que los guardias civiles también pueden realizar servicios en territorio extranjero bajo mando militar. En estos casos, sí entenderían ser juzgados por el Código Penal Militar en caso de alguna infracción penal o delito.

A través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que ha recabado ya más de 550.000 firmas de apoyo, tanto Jucil como Jupol (Sindicato de la Policía Nacional) buscan alcanzar una ley de retribuciones salariales. "Incluso a las instituciones europeas les hemos trasladado el desequilibrio salarial entre cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado existente en España", ha subrayado.

Como asociación profesional, "estamos ahí para dar soporte a los agentes del Instituto Armado ante cualquier problemática o vicisitud, ya sea para confecciones una solicitud ante su unidad o para prestarle apoyo jurídico".

"A pesar de ser nuevo en el mundo asociativo, tenemos las ideas claras, darle soporte al guardia civil y no pararemos hasta alcanzar la equiparación real", ha concluido Mario Lara.