Casi 200 especialistas de todo el mundo se reúnen en Granada para impulsar la investigación en exoplanetas

Archivo - Imagen de instalaciones del Centro Astronómico Hispano en Andalucía (CAHA). A 9 de febrero de 2026, en Granada (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press - Archivo

GRANADA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Granada acoge desde este lunes la tercera edición de la conferencia científica HoRS3S, un encuentro internacional que reúne a algunos de los principales especialistas en el estudio de planetas fuera de nuestro sistema solar. El Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), organizador y anfitrión del evento, ha dado la bienvenida este lunes a cerca de doscientas personas investigadoras procedentes de Europa, América, Asia y Australia, que se darán cita durante toda la semana en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada para intercambiar los resultados más recientes de sus investigaciones.

En esta tercera edición, la conferencia pondrá el foco en las nuevas infraestructuras y herramientas que están transformando la investigación astronómica, como el ELT (Extremely Large Telescope), las sinergias con la instrumentación solar y el telescopio espacial James Webb (JWST), o los avances más recientes en observaciones, análisis de datos, caracterización estelar y estudio de exoplanetas. Durante cinco días, los asistentes debatirán sobre los principales retos del campo y fortalecerán nuevas colaboraciones científicas internacionales, ha explicado el instituto en una nota.

Al acto inaugural, celebrado en la sede de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, han asistido Jorge Saavedra, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada; Margarita Sánchez Romero, vicerrectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales de la Universidad de Granada (UGR); y Olga Muñoz, directora del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).